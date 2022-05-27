В Бишкеке с 29 мая на ремонт закроют улицу Кропоткина

В Бишкеке с 29 мая на ремонт закроют отрезок улицы Кропоткина от Ахунбаева до Скрябина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, ремонт проводится в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет грантовых средств Китайской Народной Республики также снесут заборы и хозпостройки, попадающие под реконструкцию.

Альтернативными дорогами для проезда автотранспортных средств будет улица Белорусская.

В планах завершить работу к концу июля этого года.

Мэрия столицы приносит извинения за причинённые неудобства, просит с пониманием отнестись к проводимым дорожным работам и заранее планировать свой маршрут.