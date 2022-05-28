Азербайджан сегодня отмечает День независимости

"28 мая азербайджанский народ отмечает 104 годовщину создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР). В этот день в 1918 году была принята Декларация о независимости. Впервые на Востоке была провозглашена независимая, светская и демократическая Республика", - сказали vb.kg в посольстве Азербайджана в Кыргызстане.

Благодаря дипломатам АДР в январе 1919 года на Женевской мирной конференции Лига наций признала независимость Азербайджана. К апрелю 1919 года в городе Баку были аккредитованы более двадцати дипломатических миссий.

Демократическая республика просуществовала недолго - всего 23 месяца. Но за это время удалось сделать многое. Был сформирован первый парламент на многопартийной основе, создано правительство, определены границы, приняты флаг, гимн и герб страны, а также серьезные меры в области государственного строительства, родной язык объявлен государственным языком. Была обеспечена национальная безопасность страны, в короткий срок создана боеспособная армия, сформированы государственные органы, отвечающие национальным требованиям и демократическим принципам, приняты более 200 законов, в том числе закон, предоставивший женщинам избирательное право, учрежден первый университет в истории Азербайджана.

Спустя семьдесят один год, 18 октября 1991 года законодательный орган Азербайджана принял Конституционный акт о восстановлении государственной независимости. По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева были восстановлены все государственные атрибуты Азербайджанской Демократической Республики и Азербайджан сегодня является правопреемником АДР.

За годы независимости под руководством Гейдара Алиева были проведены политические и экономические реформы, созданы все демократические институты власти, были определены основные принципы внешней политики. Oтношения с другими странами стали строиться на основе добрососедства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела других стран, на основе международных норм и принципов.

Для привлечения иностранных инвестиций в экономику в нефтяной сектор Азербайджана были приглашены ведущие мировые энергетические компании.

20 сентября 1994 года государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики подписала с 11 ведущими нефтяными компаниями мира Контракт века по совместной разработке и долевому распределению месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли".

В последующие годы были подписаны 26 соглашений с 41 нефтяной компанией из 19 стран мира. Это событие, определившее новую геоэкономическую карту Евразии, также стало решающим фактором дальнейшего развития только что обретшего независимость Азербайджана и его партнёрства с мировым сообществом. Контракт века - проект, который превратил Азербайджан в неотъемлемую часть глобальной мировой экономики.

За последние девятнадцать лет под руководством президента Ильхама Алиева осуществлены проекты мирового значения. Введен в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. В рамках южного газового коридора проложены Трансанатолийский газопровод и Трансадриатический трубопровод. Таким образом, Азербайджан успешно участвует в энергетической безопасности Европы.

Построена железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс, которая соединяет Восток с Западом. Азербайджан также стал основной связующей стороной в транспортном коридоре Север-Юг. Сегодня с уверенностью можно сказать, что все эти проекты изменили политическую ситуацию в регионе, превратив его в регион мира и стабильности. Азербайджан стал важным транспортным энергетическим хабом мирового уровня.

В 2011 году Азербайджан одним из первых на постсоветском пространстве был избран не постоянным членом СБ ООН. На сегодняшний день Азербайджан стал местом проведения таких международных мероприятий, как Организация движения неприсоединения, Международный гуманитарный форум, Всемирный форум по межкультурному диалогу. В 2011 году Азербайджан впервые выиграл Евровидение, что позволило ему провести конкурс 2012 года в Баку. А в 2015 году впервые успешно были проведены Европейские игры, с 2017 года проводится один из этапов чемпионата мира "Формула 1". Все эти - политические, экономические и гуманитарные проекты, осуществленные за последние 20 лет, закрепили за Азербайджаном имидж надежного и активного члена международного сообщества.

Самым важным вопросом было освобождение оккупированных территорий. 28 лет Азербайджан ждал справедливого решения данного вопроса, однако Армения свела на нет все усилия по урегулированию данного вопроса мирным путем. Армения открытым образом игнорировала 4 резолюции Совета Безопасности ООН и старалась сохранить статус-кво. После очередной провокации 27 сентября 2020 года был нарушен режим прекращения огня со стороны Армении. Азербайджан собственными силами в течение 44-х дневной отечественной войны освободил оккупированные территории. Этим Азербайджан обеспечил исполнение 4-х резолюции Совета Безопасности ООН и восстановил историческую справедливость.

В данное время Азербайджан восстанавливает собственными силами разрушенные города и села для возвращения на эти территории беженцев. Азербайджан хочет поставить точку и намерен превратить этот регион в регион мира и процветания, и выступает за открытие транспортных дорог и создание транспортных коридоров.

Азербайджан, имеющий глубокую историю и внесший вклад в мировую науку и культуру, подаривший миру таких мыслителей, как Физули, Низами, Насими, Хагани, Туси, Аджеми, великих композиторов - У.Гаджибеков, К.Караев, Ф.Амиров, А.Меликов и Ниязи, сегодня хочет мира и стремится внести свой вклад в развитие мировой цивилизации.