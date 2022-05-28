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Сахара в КР достаточно, но временное ограничение экспорта возможно

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- Анастасия Карелина
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Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев посетил предприятие по производству сахара "Каинды-Кант" в связи с возникшим временным дефицитом сахара на торговых площадках и повышением цены на него. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В связи с логистическими вопросами по поставкам сырья на завод, производство было приостановлено на несколько дней. Поставки тростникового сахара-сырца в республику уже начались. В настоящее время завод запущен, предприятие отгружает сахар в объеме 550 тонн в сутки в торговые сети страны.

Ранее для насыщения рынка сахаром и загрузки производственных мощностей отечественных заводов кабинет министров проработал вопрос о выделении квот на поставку в республику беспошлинного сахара и сахара-сырца в размере 105 тысяч тонн. Министерством сельского хозяйства были распределены квоты: 49 тысяч тонн на поставки сахара-сырца выделено отечественным сахарным заводам. Сырье закупается в Бразилии по более высокой цене, что повлияло на цену реализации.

Остальной объем распределен между Фондом государственных материальных резервов и частными компаниями. Договоры на поставку заключаются. Сахар поступает в республику.

По данным председателя Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кенешбая Тайлакова, между сахарными заводами и крупными торговыми сетями достигнута договоренность реализовывать сахар-песок по льготной розничной цене 79 сомом за килограмм по акции с ограничением 1 килограмм в одни руки в сутки по одной карте лояльности, более 1 килограммам сахара будет реализоваться по 85 сомов за килограмм.

Бакыт Торобаев поручил профильным ведомствам проводить мониторинг цен на сахар на торговых площадках страны, а также обеспечить своевременные поставки сырья. Кроме того, поставлены задачи рассмотреть вопрос временного ограничения экспорта сахара за пределы страны.


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URL: https://www.vb.kg/418585
Теги:
Кыргызстан, продукты, цены на продукты питания
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