С 30 мая по 3 июня на дороге Бишкек-Нарын-Торугарт пройдет спуск камней

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" информирует о том, что с 30 мая по 3 июня 2022 года (без учета погодных условий) на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт на 129 километре Боомского ущелья (3899 километр железной дороги), будут производиться работы по спуску опасных камней.

Начало работ производится по перекрытию опасного участка автодороги и железной дороги с подготовкой необходимых людских и технических средств и механизмов.

Работы проходят в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУ ОБДД МВД КР с 9 до 15 часов местного времени.

Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта, работы по спуску камней прекращаются и проводится пропуск автотранспорта.

Мероприятие проводится в целях предотвращения осыпей и камнепадов.