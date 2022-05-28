Медиаэксперт: Платформа информобмена СМИ ШОС откроет новые возможности

"Платформа информационного обмена необходима для взаимодействия СМИ разных стран, особенно для их представителей стран-членов ШОС, и создания атмосферы взаимного доверия и уважения к многообразию мнений. Это будет профессиональный механизм для быстрого и эффективного обмена точной и достоверной информацией и совместного противостояния фейкам и слухам, особенно на фоне текущих кризисов и вызовов", - сказал в своем выступлении о роли СМИ и ШОС в международных отношениях главный корреспондент газеты "Жэньминь жибао", консультант портала "Хуаньцюван" Дин Ган на онлайн-семинаре "Новые медиа: Китай-ШОС 2022". В нем принимает участие и корреспондент "Вечернего Бишкека".

Как отметил Дин Ган, СМИ – это мост между странами, но пока, по его мнению, он еще слабый, между представителями СМИ стран ШОС нет прямого общения, недостаточно взаимопонимания между ними. Западные СМИ пока доминируют в привлечении внимания общественности. Как изменить ситуацию? Нужны перемены, надо создавать новые проекты для сотрудничества средств массовой информации, объединять усилия и расширять влияние наших СМИ, чтобы читатели наших стран больше узнавали друг о друге, чтобы наш объективный голос звучал во всем мире, считает известный китайский журналист. По его мнению, это станет эффективным инструментом, способным сблизить народы евразийского пространства.

Он предложил восемь аспектов, которые, по его мнению, могут укрепить сотрудничество между нашими СМИ. Кстати, эту онлайн–встречу журналистского сообщества стран–членов ШОС, организованную китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству совместно с известным порталом "Хуаньцюван", можно считать той платформой, о которой говорил Дин Ган. Это действительно уникальная возможность обменяться профессиональным опытом, обсудить стоящие перед нами вызовы, чтобы в дальнейшем вместе работать.

Сейчас, как отметил Дин Ган во время своего выступления, настало время расширения сотрудничества новых медиаресурсов. На смену традиционным СМИ пришли информационные технологии, которые являются сегодня большим преимуществом для привлечения читателей, в том числе иностранных. Как известно, например, портал "Хуаньцюван" старается сейчас развивать социальные сети не только в Китае, но и за границей, чтобы население разных стран получало правдивую информацию друг о друге, которую цифровые технологии передают очень быстро.

Количество пользователей мобильным Интернетом растет во всех странах, в Китае оно превышает 900 миллионов. Особенно резко возросла популярность коротких новостных видеосюжетов. И это соответствует требованиям нынешнего времени и, в частности потребностям нового сегмента потребителей - молодому поколению. Молодежь жаждет чего–то короткого, но содержащего достаточно интересную информацию. Это характерно не только для Китая, но и для других стран.

Конечно, есть большие проблемы с фейковой информацией, которые свойственны для всех медиа в любой из стран, отметил Дин Ган. Поэтому, чтобы выяснить, насколько достоверна информация, требуется большой профессионализм от рабочей группы. Приходят на помощь и информационные технологии. Вместо фотографий, ранее сопровождающих новость, теперь публикуются видеоновости. Да, это более затратный процесс, но и более привлекательный для читателей. Видеоновость, безусловно, повышает достоверность и воспринимается аудиторией более позитивно.

"И, конечно, мы должны четко знать настроение нашей аудитории, что нужно нашим читателям, какие темы, мнения их интересуют. Исходя из своего опыта, считаю, что следует сосредоточить внимание не только на коротких новостных сюжетах, но и на историях простых людей", - считает Дин Ган. В качестве примера он рассказал об одной пожилой женщине, живущей в бедной ранее деревне, затерянной в горах. Ее семья жила в крайней нищете, в доме не было ни телевизора, ни холодильника, вообще ничего из бытовой техники. И однажды деревню посетила группа людей, они поговорили и с этой женщиной, увидели, как она живет. Через несколько дней они привезли и подарили ей телевизор.

Из теленовостей она узнала, что к ним в деревню приезжал Председатель Китая Си Цзиньпин. Эта история интересна и тронула души многих людей, которые увидели настоящий Китай, как меняется в нем жизнь. Благодаря поддержке государства, принявшего масштабные меры по сокращению бедности в стране, и своему труду жители деревни, в том числе и эта пожилая женщина, выбрались из нищеты. Она стала помогать выращивать киви. И однозначно они уже никогда не вернутся в нищету. А это и есть главная цель целенаправленного сокращения нищеты, которую в Китае достигли.

"Думаю, что мимо таких маленьких историй нам не следуют проходить, поскольку они позволяют увидеть, как развивается страна,- высказал свое мнение медиаэксперт. – Подобные сюжеты есть в каждой из наших стран и, уверен, будут интересны не только их гражданам, но и гражданам из других государств. Они помогают достоверно и больше узнать друг о друге".

На вопрос участников семинара, должно ли государство контролировать СМИ, Дин Ган ответил, что "сложно дать однозначный ответ на него. Каждое государство контролирует свои СМИ, но у каждого для этого есть свои методы и способы, каждое контролирует по-разному. Но, на мой взгляд, вопрос не стоит - контролирует или нет. Главное – как оно это делает".

Что касается вопроса о влиянии пандемии COVID-19 на продвижение инициативы "Один пояс – один путь", он сказал, что "она, по моему убеждению, конечно, сильно повлияла. Но проект-то рассчитан не на какой-то определенный промежуток времени. Это очень долгосрочная инициатива, - добавил он. – И нам вместе еще предстоит много поработать".