Садыр Жапаров поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент сегодня, 28 мая, поздравил пограничников с профессиональным праздником - Днем пограничника Кыргызской Республики.

vb.kg приводим текст поздравления главы государства:

"Дорогие кыргызстанцы!

С особой теплотой поздравляю командование, личный состав и ветеранов Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики с Днем пограничника!

Надежная охрана государственной границы является задачей особой важности и одной из главных гарантий безопасности страны. Именно поэтому к пограничной службе и к тем, кто в нее вовлечен, предъявляются высокие требования.

Ситуация в мире и Центральной Азии прямо указывает на необходимость поставить надежный заслон посягательствам на суверенитет, наркотрафик, трансграничную преступность, контрабанду, незаконную миграцию.

Кыргызские воины в зеленых фуражках защищают рубежи протяженностью более четырех тысяч семисот километров в сложных климатических условиях и при постоянном напряженном характере обстановки. Не раз они демонстрировали примеры стойкости и силы духа, высокий профессионализм и постоянную боевую готовность.

Благодаря существенным преобразованиям в пограничной сфере, повышенному вниманию со стороны народа и государства сегодня обеспечивать пограничную безопасность помогает современное оборудование, новейшая техника и вооружение, беспилотные системы.

Будет и далее продолжена работа по последовательному развитию пограничной инфраструктуры, наращиванию оперативных, технических, кадровых возможностей пограничного ведомства, повышению уровня социальной защищенности воинов границы и членов их семей.

Можно быть уверенным, что наша страна находится под надежной защитой. При этом для хороших гостей Кыргызстан всегда держит двери открытыми.

Уважаемые пограничники!

Приятно осознавать, что годы Вашей службы на границе остаются яркими страницами биографий, а простая армейская дружба закрепляется новыми традициями в ветеранских организациях.

В этот торжественный день примите искренние слова благодарности за смелость и мужество, за честное исполнение воинского долга.

Желаю Вам продолжать быть примером для подрастающих поколений, крепить боевое братство, заложенное отцами, дедами и прадедами, беречь мир и добрососедские отношения с соседними государствами. Отсутствия боевых тревог, спокойствия и доброй тишины на Вашем посту. Вам и Вашим семьям желаю крепкого здоровья и благополучия", - сказал Садыр Жапаров.