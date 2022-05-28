Президент принял Генсекретаря ШОС Чжан Мина

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях взаимодействия в рамках ШОС, дальнейшего развития сотрудничества стран-участниц Организации в области обеспечения региональной безопасности, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что за 21 год своей деятельности, Шанхайская организация сотрудничества заняла достойное место в ряду авторитетных международных и региональных организаций, стала важным фактором обеспечения безопасности и устойчивого развития межгосударственных отношений.

Глава государства отметил, что Кыргызская Республика придает исключительно важное значение своему участию в ШОС и подтверждает необходимость дальнейшего углубления сотрудничества между государствами-членами Организации по всем направлениям взаимодействия.

Он подчеркнул, что существенным направлением деятельности ШОС видится развитие торгово-экономических, транспортно-логистических связей между странами "шосовской семьи".

"Кыргызская Республика выступает за создание эффективных финансовых механизмов, в частности, путем открытия Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС в целях реализации экономических проектов. Это особенно актуально в нынешних непростых глобальных геополитических процессах", - сказал глава государства.

Касаясь сотрудничества в транспортной сфере и реализации совместных инфраструктурных проектов, Садыр Жапаров отметил, что практическая реализация проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" может стать значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала региона и свяжет не только наши государства, но и многие страны и регионы всего Евразийского континента.

Глава государства также подчеркнул, что в целях укрепления культурно-гуманитарных связей между странами Организации, по инициативе Кыргызстана создан Культурно-интеграционный центр ШОС в Бишкеке.

Вместе с тем, Cадыр Жапаров отметил, что Кыргызстан полностью поддерживает инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина, озвученные им в рамках заседаний Совета глав государств-членов ШОС.

В свою очередь Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подчеркнул, что Кыргызская Республика, как одна из стран-учредителей Шанхайской организации сотрудничества, выдвинула большое количество инициатив и внесла солидный вклад в развитие сотрудничества между странами-ШОС.

Чжан Мин отметил, что инициативы и предложения президента Жапарова по дальнейшему развитию Организации помогут в дальнейшем продвижении ШОС.

По мнению Генерального секретаря ШОС, создание по инициативе кыргызской стороны Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек (инициированный кыргызской стороной) послужит важной платформой для улучшения сотрудничества между странами-членами ШОС в сфере безопасности.

Касаясь торгово-экономического сотрудничества, Генсек ШОС отметил необходимость укрепления и расширения взаимодействия в этой сфере, особенно на фоне сложной экономической ситуации в мире.

Чжан Мин также выразил мнение, что реализация проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" имеет большое значение.

Он подчеркнул, что с учетом международной обстановки, предложение кыргызской стороны о создании Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС очень актуальны.

"Важно сделать реальные шаги в этом направлении. Это особенно важно для развития инфраструктуры, развития торговли внутри нашего региона и с внешним миром", - сказал он. Дав высокую оценку созданию Культурно-интеграционного центра ШОС в Бишкеке, он добавил, что будет оказана всяческая поддержка в его развитии со стороны Организации.

В завершение встречи, стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление плодотворного сотрудничества в рамках ШОС по всем направлениям взаимодействия.

В ходе своего пребывания в Бишкеке, Генеральный секретарь ШОС также принял участие в Евразийском экономическом форуме.