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Минюст предоставит адвоката 16-летнему подростку, защищавшему маму

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- Асия Канаева
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Служба юридической помощи Министерства юстиции предоставит адвоката для 16-летнего подростка, который защищал свою маму. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Центр по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (Служба юридической помощи) о заключенном под стражу 16-летнем подростке, которому инкриминируется причинение тяжкого вреда здоровью, и об информации распространяемой в социальных сетях о "бездействии" адвоката, предоставленного государством этому ребенку, сообщает следующее.

По данным вопросам проведена проверка и установлено, что после задержания и рассмотрения судом вопроса об избрании меры пресечения, в качестве защитника подозреваемого выступал адвокат представивший частный ордер-поручения (частный адвокат).

Со стороны государства адвокат по данному делу не назначался и каких-либо заявлений от законного представителя подозреваемого на получение квалифицированной юридической помощи в адрес Службы юридической помощи не поступало (вопрос о причинах будет изучен).

Координаторы Службы установили связь с матерью подозреваемого и предложили соответствующую помощь адвоката.

Ребенок получит гарантированную государством квалифицированную юридическую помощь из специализированного реестра адвокатов по делам юстиции для детей.

Данное дело взято на контроль Минюстиции.


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URL: https://www.vb.kg/418593
Теги:
Министерство юстиции, адвокат
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