В селе Жар-Башы Чуйской области открылся фельдшерско-акушерский пункт

В селе Жар-Башы айылного аймака (АА) Интернационал Ысык-Атинского района Чуйской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщила пресс-служба АРИС КР.

ФАП был построен в рамках третьего проекта Сельских инвестиций, финансируемого Всемирным банком и реализуемого Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) при поддержке кабинета министров КР.

В мероприятии приняли участие замглавы государственной администрации Ысык-Атинского района Нурбек Сагынбаев, исполнительный директор АРИС Марс Наспеков, представители Всемирного Банка, глава АА Интернационал Азат Камчыбеков и местные жители.

Отсутствие в Жар-Баши медицинского учреждения было одной из острых проблем. Теперь местные жители смогут получать первичную медицинскую помощь в своем селе.

Стоимость данного проекта - 4 512 783 сомов, из них грантовая сумма - 3 212 757 сомов, а вклад местного сообщества - 1 300 025 сомов.