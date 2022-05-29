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В селе Жар-Башы Чуйской области открылся фельдшерско-акушерский пункт

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- Асия Канаева
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В селе Жар-Башы айылного аймака (АА) Интернационал Ысык-Атинского района Чуйской области открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщила пресс-служба АРИС КР.

ФАП был построен в рамках третьего проекта Сельских инвестиций, финансируемого Всемирным банком и реализуемого Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) при поддержке кабинета министров КР.

В мероприятии приняли участие замглавы государственной администрации Ысык-Атинского района Нурбек Сагынбаев, исполнительный директор АРИС Марс Наспеков, представители Всемирного Банка, глава АА Интернационал Азат Камчыбеков и местные жители.

Отсутствие в Жар-Баши медицинского учреждения было одной из острых проблем. Теперь местные жители смогут получать первичную медицинскую помощь в своем селе.

Стоимость данного проекта - 4 512 783 сомов, из них грантовая сумма - 3 212 757 сомов, а вклад местного сообщества - 1 300 025 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/418596
Теги:
АРИС, Всемирный банк, Чуйская область, медицина
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