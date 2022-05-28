В Баткенской области задержан контрабандный груз автомобильных покрышек

ГКНБ и Погранслужбой в рамках проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности на территории Кыргызской Республики в Кадамжайском районе на нейтральной территории кыргызско-узбекской границы задержан автомобиль Мерседес Бенц Спринтер. На борту транспортного средства находилось 325 автомобильных покрышек. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Управлял автомобилем гражданин Кыргызстана П.А.Ш. Согласно экспертному заключению специалиста Торгово-Промышленной Палаты, общая сумма задержанного контрабандного товара составляет 520 000 сомов.

На основании изложенного СО ГКНБ возбуждено уголовное дело по статье 231 ("Экономическая контрабанда") УК КР. В настоящее время осуществлются необходимые процессуальные мероприятия.