Международную Букеровскую премию впервые вручили за произведение на хинди

Индийская писательница Гитанджали Шри, автор романа "Могила из песка" (Tomb of Sand), стала лауреатом Международной Букеровской премии. Об этом сообщается на сайте премии.

В книге рассказывается о 80-летней женщине из северной Индии, которая столкнулась с депрессией после смерти мужа. Она отправляется в путешествие по Пакистану, чтобы преодолеть подростковые страхи и переживания, вызванные разделом страны.

Произведение было написано на хинди в 2018 году. В 2021 году роман перевели на английский язык. По словам переводчицы Дейзи Рокуэлл работа над "Могилой из песка" - "один из самых сложных" переводов в ее карьере. Это связано с "экспериментальным характером письма Гитанджали" и "уникальным использованием языка".

64-летняя Гитанджали Шри написала три романа и несколько сборников рассказов. Ее работы переведены на английский, французский, немецкий, сербский и корейский языки. При этом "Могила из песка" стала ее первой книгой, изданной в Великобритании. Роман также стал первым произведением на хинди, получившим Международную Букеровскую премию.