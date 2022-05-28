Погода
$ 84.50 - 85.50
€ 88.61 - 89.61

Международную Букеровскую премию впервые вручили за произведение на хинди

35  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Индийская писательница Гитанджали Шри, автор романа "Могила из песка" (Tomb of Sand), стала лауреатом Международной Букеровской премии. Об этом сообщается на сайте премии.

В книге рассказывается о 80-летней женщине из северной Индии, которая столкнулась с депрессией после смерти мужа. Она отправляется в путешествие по Пакистану, чтобы преодолеть подростковые страхи и переживания, вызванные разделом страны.

Произведение было написано на хинди в 2018 году. В 2021 году роман перевели на английский язык. По словам переводчицы Дейзи Рокуэлл работа над "Могилой из песка" - "один из самых сложных" переводов в ее карьере. Это связано с "экспериментальным характером письма Гитанджали" и "уникальным использованием языка".

64-летняя Гитанджали Шри написала три романа и несколько сборников рассказов. Ее работы переведены на английский, французский, немецкий, сербский и корейский языки. При этом "Могила из песка" стала ее первой книгой, изданной в Великобритании. Роман также стал первым произведением на хинди, получившим Международную Букеровскую премию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418600
Теги:
Индия, литература, премия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  