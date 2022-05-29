"Мы всегда будем помнить воинов, отдавших жизни ради мира и спокойствия!"

Президент Кыргызской Республики, Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Садыр Жапаров сегодня, 29 мая, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-й годовщине образования Вооруженных Сил страны. Торжество прошло в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. vb.kg приводит текст выступления главы государства.

"Товарищи солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы!

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!

Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Искренне поздравляю вас с этой знаменательной датой.

Уважаемые граждане Кыргызстана!

Каждого гражданина, который с гордостью говорит: "Я – кыргызстанец" и всех нас объединяет один общий долг – построение сильного Кыргызстана. Он начинается с служения Родине и сохранения, даже ценой своей жизни, мира на нашей прекрасной земле Кыргызстана и гостеприимного многонационального народа.

Мужественные военнослужащие кыргызской армии, потомки Манаса Великодушного, достойно выполняют этот священный долг.

Если обратить взор на историю нашей независимости, то 29 мая 1992 года соединения и части бывшего Советского Союза, дислоцированные на территории нашей страны, перешли под юрисдикцию Кыргызской Республики и стали фундаментом национальной армии, неотъемлемым атрибутом государства и ее опорой.

Начиная с первых дней до сегодняшнего момента пройден огромный путь становления Вооруженных Сил, основанный на сохранении и приумножении боевых традиций, патриотичном выполнении гражданами Кыргызской Республики священного долга по защите Отечества.

Мы помним трудные 1999 – 2000 годы, когда бандформирования международных террористов вторглись на территорию юга Кыргызстана. Эти баткенские события стали первым боевым крещением для нашей армии, проверкой государства на прочность и отстаивания своего суверенитета.

Мы всегда будем помнить наших воинов, героически вступивших в схватку с врагом во имя сохранения безопасности нашего народа и территорий. Мы не имеем права забыть всех тех, кто пожертвовал свою жизнь ради мира и спокойствия.

Воинские подразделения Кыргызской Республики достойно выполняют свои задачи как на территории республики, так и на территории зарубежных стран в рамках международных обязательств.

Да, Вооруженные Силы Кыргызской Республики пережили непростые времена, но 30-летняя история становления показала, что они способны пресечь любую попытку нарушения территориальной целостности страны.

Совсем недавно мы праздновали 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня военнослужащие Кыргызской Республики являются достойными наследниками тех победителей, остановивших распространение фашизма.

Товарищи военнослужащие!

В современных условиях развитие международной обстановки приобретает все больший динамизм. Происходящие в различных регионах мира вооруженные конфликты характеризуются непредсказуемостью масштабов и последствий.

Наблюдается преобладание невоенных способов ведения вооруженной борьбы, активно сопровождаемой информационно-пропагандистской работой.

Реалии сегодняшнего дня требуют дальнейшего пересмотра государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики.

Считаю важным сказать, что Кыргызстан – миролюбивая страна, которая строит свою военную политику на принципах самообороны и оборонительной достаточности. Поэтому главнейшей нашей задачей является создание эффективных Вооруженных Сил для обеспечения национальной безопасности страны.

В рамках проведенной работы в данном направлении, 20 декабря 2021 года утверждена новая Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики, основной целью которой является консолидация усилий и повышения эффективности деятельности по предупреждению, пресечению и нейтрализации угроз национальной безопасности и укрепления обороноспособности страны.

В ближайшее время Советом безопасности Кыргызской Республики будет рассмотрен проект новой Военной доктрины Кыргызской Республики и будут приняты решения по всестороннему обеспечению деятельности Вооруженных Сил, в особенности повышению их боевого потенциала

Начиная с 2021 года в воинские подразделения стали поступать новое вооружение и военная техника.

В прошлом году повышены оклады военнослужащих. Рассматриваются новые предложения по увеличению денежных выплат, в том числе окладов гражданским лицам, работающим в Вооруженных Силах.

Уважаемые соотечественники и зарубежные гости!

На фоне сохраняющихся вызовов и угроз в мире, Кыргызская Республика стремится к сосуществованию с другими государствами на принципах согласия и справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, мирного решения международных и региональных проблем. Эти принципы закреплены Конституцией Кыргызской Республики.

Могу с уверенностью заверить, что мы будем и впредь придерживаться этих принципиальных позиций.

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!

Особо хочу выразить слова благодарности ветеранам Вооруженных Сил, бесценный боевой опыт которых будет и впредь служить примером для каждого военнослужащего, сына и дочери Кыргызской Республики!

Никто не может отрицать особой роли ветеранов, способных оценить и передать будущим поколениям три основных нравственных понятия воинской традиции – "Родина", "честь", "воинский долг".

Можно сказать, что ветеранами прививаются гражданственность, дружба, профессионализм, железная дисциплина, нравственность и организационные принципы Вооруженных Сил. Поэтому считаю, что мудрость и богатый опыт наших ветеранов очень важны для сохранения и совершенствования воинских традиций.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!

Товарищи военнослужащие!

Глубоко убежден в том, что Вооруженные Силы с честью выполнят все поставленные перед ними задачи.

Желаю всем мира, крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Еще раз искренне поздравляю всех с 30-й годовщиной образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики", - сказал Садыр Жапаров.