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В Дмитриевке открыли мемориальную доску "афганцу" Василию Чернышеву

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- Светлана Лаптева
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В селе Дмитриевке Ысык-Атинского района Чуйской области открыта мемориальная доска в память о земляке - "афганце" Василии Чернышеве, умершем от заболевания, полученного в Афганистане.

Доска открыта в школе, в которой учился Василий Чернышев. Он родился в 1963 году, был призван на воинскую службу. После прохождения службы в Афганистане вернулся домой, но вскоре умер. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Средства для установки доски выделены айыл окмоту.

По словам руководителя Ысык-Атинской организации ветеранов Афганистана "Шурави" Ысы-Атанского района Александра Юдакова, в районе числятся 14 погибших и умерших от ран воинов-"афганцев". Двенадцати из них уже установлены мемориальные доски.

"Увековечивание памяти воинов, которые выполняли интернациональный долг на территории Афганистана, - это прежде всего проявление уважения к ним, к их семьям, и сохранение истории такой, как она есть. На таких встречах мы рассказываем о том, как готовились к армии в советское время, какими серьезными были солдаты, как они проходили службу, как строили школы, заводы, дороги. Сегодня ветеранов Афганистана, которые вернулись живыми, но искалеченными, раненными домой, становится все меньше, но мы рады, что эстафету памяти продолжают нести их дети и внуки", - рассказал Александр Юдаков.


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URL: https://www.vb.kg/418615
Теги:
Афганистан, Чуйская область, воины-интернационалисты, Кыргызстан
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