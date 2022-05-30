Школьники Балыкчы поздравили офицеров Панфиловской дивизии с юбилеем ВС КР

В Балыкчы школьники поздравили военнослужащих Панфиловской дивизии, а также ветеранов Вооруженных сил, ветеранов-"афганцев" и локальных конфликтов с юбилеем - 30-летием Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Руководство школы-гимназии № 4 города Балыкчы организовало встречу школьников с действующими военнослужащими и ветеранами, подготовили концертную программу.

Директор гимназии Бурул Акулуева рассказала, что они воспитывают в учениках уважение в армии, к работе военных. И понимают, как важно сегодня, чтобы военнослужащие видели это уважение.

"Концерт - это проявление дружественного отношения к нашим военным. Знаете, как пишут: народ и армия - едины. На таких встречах военные рассказывают о своей службе, о том, кого сегодня могут призвать, кто не подлежит призыву. Рассказывают об истории Вооруженных сил - это сегодня особенно важно", - считает Акулуева.

Заместитель командира 8-ой гвардейской мотострелковой Панфиловской дивизии по работе с личным составом гвардии полковник Нурлан Ражапов сообщил, что хотя Панфиловская дивизия не так давно в Балыкчы, но они рады сотрудничать со школьными коллективами.

"В Балыкчы и местные власти, и школы всегда участвуют в мероприятиях, посвященных истории Великой Отечественной войны и истории армии, мы всегда рассказываем, сколько участников войны стали героями во время Великой Отечественной войны, о том, как важно готовиться к армии. Мы рады, что сегодняшний концерт был подготовлен от души, не для "галочки", - пояснил полковник Ражапов.