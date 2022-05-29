Кому в России так сильно помешали казахстанские лаборатории?

В России раздувается очередная антиказахстанская истерия. На сей раз камнем преткновения стали страшные и секретные биологические лаборатории США, якобы расположенные на юге Казахстана. Впрочем, это не первая подобная информационная кампания российских СМИ, пишет Media.az.

Совершенно не секретно

"Вирусы из Алматы угрожают Китаю и России!", "Америка создает в Казахстане биологическое оружие!" – такими крикливыми заголовками пестрят многие российские информационные платформы. Если почитать тексты, то автоматически возникает желание накрыться белой простыней и медленно, чтобы не создавать паники, ползти на кладбище.

Одним из главных идеологов новой кампании стал некто Никита Мендкович, экономист, эксперт, журналист, специалист по Центральной Азии. Казахстанцам он более известен, как автор истеричных статей, в которых этот эксперт в красках расписывал притеснения русскоязычных граждан и зверства "языковых патрулей". Причем, Мендкович делал это с таким размахом и фантазией, что впечатлялись даже местные русскоязычные, лично знающие, что ничего подобного в Казахстане нет.

Теперь эксперт оседлал новую хайповую тему – казахстанские проамериканские биолаборатории и, кажется, всерьез приготовился составить конкуренцию Стивену Кингу, или покойному Михаилу Задорнову, потому что порой из текста Мендковича непонятно, пугаться надо или смеяться.

Цитируем: "…И, хотя курируют эту работу военные - военных тайн в их исследованиях немного. Западные университеты требуют от сотрудников нормативы по публикациям, так что даже ученые, работающие над военными проектами, вынуждены афишировать свои исследования. По этим публикациям можно составить некоторое представление о деятельности американских ученых в Казахстане"

Ну что тут можно сказать – ну, американцы, ну тупыыые! Все секреты выкладывают в открытом доступе. Правда ссылок на оригиналы эксперт, как правило, не дает, ограничивается цитатами или в лучшем случае – мутными и малопонятными скринами интернет-страниц.

То же самое можно сказать о сотрудничестве и финансировании исследований. Все документы опять же выложены в открытый доступ, где эксперты и "авторы расследований" их и взяли. Чем дальше, тем больше это напоминает анекдот про Штирлица, регулярно оплачивающего партвзносы.

Истерика из-за Америки

Что конкретно вменяется Казахстану? Конечно, совместная работа с ненавистной Америкой, в том числе и финансирование США исследований и научных работ. Россияне как-то быстро забыли, что начиная с 90-х годов наука практически во всех постсоветских странах (РФ не исключение) долгое время выживала на западных грантах. Как говорится, соринку в чужом глазу всегда виднее, чем бревно в своем.

Кроме этого, Мендкович весьма эффектно протянул связь между изучением опасных болезней и вспышками этих самых болезней в ЦА. Причем, эксперта абсолютно не смутило наличие в Азии природных очагов данных заболеваний. Во всем оказались виноваты исключительно биолаборатории и научные центры, которые эти вирусы изучали.

Впрочем, Мендкович далеко не единственный популист, ловящий хайп на скандальной теме и публикующий "совершенно секретные документы из открытых источников". Многие авторы пошли еще дальше, приравняв исследовательские учреждения чуть ли не к базам НАТО. А чего мелочиться? Кричащий заголовок "Биолаборатории в Казахстане работают под контролем Пентагона!" - слишком хорошо звучит и продается.

Больше всех отличился российский телеведущий Владимир Соловьев, сославшийся на методы Израиля, ликвидирующего угрозы своей национальной безопасности, на территориях других стран.

– А может просто "долбануть"? – предложил он. – Ну чего добиваться, если мы знаем, где находятся лаборатории. Взять и "долбануть"". Вот такой вот получается научный диспут.

Свое, а не чужое

МИД РК неоднократно заявлял, что та же Центральная референтная лаборатория в Алматы, построенная при поддержке США, как и другие подобные научные центры, принадлежит исключительно Казахстану и работает в его интересах.

– Эта лаборатория полностью передана Правительству Казахстана, – говорил журналистам еще в 2020 году тогдашний министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. – Сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории.

Хайпожоров совершенно не смущает, тот факт, что весь из себя "совершенно секретный объект" находится в черте города на базе Национальный научный центр особо опасных инфекций имени. Масгута Айкимбаева Министерства Здравоохранения Республики Казахстан (ЦРЛ), и о нем знают все местные жители.

И глава МИД, и казахстанские специалисты в один голос утверждают, референс-лаборатория для исследований особо опасных патогенов является исключительно гражданским объектом, что никаких разработок американские или другие ученые из третьих стран там не ведут. А 3-й уровень безопасности лаборатории физически и фактически не позволяет разрабатывать в ней какое-либо биологическое оружие.

Увы, не помогают даже апелляции к здравому смыслу, что во многом именно благодаря работе ЦРЛ Казахстану удалось создать свои ПЦР-тесты и собственную вакцину.

Самое неприятное, что подобным интернет-фейкам постепенно, согласно окну Овертона, придается реальный статус и их начинают обсуждать на самом высоком уровне, в том числе на международном, в рамках ОДКБ. В итоге приходится оправдываться даже главе государства.

– Мы работали (с американцами –Авт.) в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы, – сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев и интервью газете "Казахстанская правда". – Сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счет нашего бюджета. С учетом актуальности исследований в этой сфере мы готовы к максимально прозрачному сотрудничеству и с российскими специалистами.

На данный момент, согласно поручению Президента Казахстана, в республике ведется работа над законопроектом "О биологической безопасности РК". В нем предполагается дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями. Что напишут по этому поводу российские "эксперты" и блогеры – представить страшно.

Вроде бы все точки расставлены, и тема должна быть закрыта. И секретные лаборатории в Казахстане какие-то не секретные, и работают там местные специалисты, что на высшем уровне подтверждают казахстанские власти. Но, как говорил знаменитый писатель Роберт Шекли, "самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду".

Другой вопрос – а кому вообще в России в последнее время так сильно помешали казахстанские лаборатории, что против них началась активная борьба? Вывод напрашивается весьма неутешительный.

Мировая пандемия короновируса продемонстрировала важность биологической безопасности в мире. А это означает развитие технологий, вливание новых средств в разработку биозащиты… и финансовое оживление в данной сфере. Приведем этому конкретный пример.

Создание казахстанской вакцины от COVID-19 наглядно показало, что в РК есть отечественная прикладная наука, и что "QazVac" вполне себе может быть конкурентом "Cпутнику-V". А по законам российского бизнеса с конкурентами не церемонятся.

Руслан Хайруллин специально для Media.az