Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 89.00 - 90.00

Спешка и суета могут вымотать. Гороскоп с 30 мая по 5 июня

633  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новолуние начинает неделю, которая насыщена различными астрологическими событиями. В понедельник, 30 мая, первые лунные сутки начнутся в 17 часов 52 минуты Бишкекского времени (14 часов 52 минуты Московского времени). Начинать неделю с важных дел не стоит. Спешка и суета могут вымотать, оказавшись не продуктивными.

Овен – почувствовав, что обсуждение вопроса затянулось, завершайте разговор, пока он не перерос в конфликт. Продолжая следовать за навязчивыми собеседниками, вы можете и не заметить, как они убедили вас что-либо купить, дать денег в займы или профинансировать совместное начинание, и всё это вам в убыток. Освободившись от эмоционального давления, вы благополучно распорядитесь своими деньгами и временем.

Телец – будет о чём поговорить с друзьями и родственниками, а потому позвоните им или устройте вечеринку в летнем кафе. В течение неторопливой беседы вы сможете разрешить важные вопросы, снизить тревожность. Признание в чувствах любимому человеку на стыке весны и лета не только запомнится, но и станет важной главой в отношениях. А вот откровенничать с руководством или поддерживать слухи опасно для карьеры и деловых отношений.

Близнецы – поделившись своими умозаключениями с давними знакомыми или коллегами, вы можете раскрыть важные секреты либо породить волну слухов, которые не лучшим образом отзовутся в будущем, навредив не только карьере, но и личным отношениям. Обходите стороной любителей посудачить, дабы сохранить свои нервы и здоровье. Возможно получение таинственных, но приятных подарков, и вскоре вы узнаете автора сюрприза, создавшего атмосферу романтики и праздника.

Рак – вступая в споры с влиятельными людьми и руководством, вы переоцените свои силы и недооцените их возможности. Путём ловких манипуляций, можете оказаться заложником собственной самонадеянности, что отдалит от желанной цели и получения необходимых документов. Поддержку вы встретите со стороны друзей, родственников и некоторых коллег. Они не станут заниматься нравоучениями, а поделятся ценными советами. Решение проблемной ситуации сблизит с одним из коллег, что станет началом служебного романа, если вы в поиске личного счастья.

Лев - воздержитесь от громогласных заявлений. Ваша прямолинейность спровоцирует конфликты с руководством, усложнит отношения с близкими людьми, что испортит планы на лето, став головной болью и причиной недомоганий. Мудрый подход позволит вам без лишнего шума решить важные вопросы с влиятельными людьми, а также пополнить казну. Обойдя стороной конфликты, вы благополучно получите документы, в том числе и одобренное заявление на отпуск.

Дева – понять, что выгодно покупать сейчас и куда инвестировать деньги, сложно, поскольку противоречивые советы могут сбивать столку, создавая ажиотаж и азарт. Постарайтесь сберечь деньги, дабы в более спокойной обстановке их удачно потратить. Полезные сообщения могут приходить издалека. Благодаря полученной информации вы расширите круг общения, а также преуспеете в учёбе. Предстоит встречать приятных гостей либо отправляться в первое этим летом романтическое приключение.

Весы – предложения деловых партнёров и некоторых влиятельных знакомых вскружат голову, но дальше слов дело может не пойти, что не только разочарует, но и создаст сложности в общении и карьере, поскольку, поменяв планы с учётом полученных предложений, вы окажетесь не у дел. Продолжайте начатую работу. Вы сможете получить хорошее вознаграждение. Удастся решить вопросы с финансированием, а также получением документов, но без посредников.

Скорпион – перегружая себя делами и всевозможными хлопотами, вы не только лишаетесь досуга в приятной компании, но и наносите вред своему здоровью. Кому-то выгодно взвалить на ваши плечи очередной груз забот, мотивируя значимостью и будущими перспективами, но всё это ловкая игра слов. Освободите время для досуга, свидания и летних путешествий. Яркие эмоции избавят вас от грустных размышлений и настроят на волну созидания.

Стрелец – увлекшись перспективой масштабных дел, вы рискуете распылить средства на различные инвестиции. Покупки и развлечения также могут усложнить финансовое положение, а потому не теряйте головы от полученных предложений и приглашений. Ещё всё лето впереди, и вы успеете насладиться его лучшими моментами. А пока продолжайте работать и наполнять казну для будущего летнего отдыха и обновления летнего гардероба.

Козерог – домочадцы и деловые партнёры настроены одержать верх как в давних спорах, так и новых, а потому, обсуждая важные темы, вы неожиданно столкнётесь с агрессивным давлением на вас, что сделает практически невозможным достижение удобных решений. Дорабатывайте свою стратегию и планы, пополняя багаж знаний, а также расширяя круг общений. Участие в деловых мероприятиях расширит ваши возможности, а развлекательный досуг улучшит личные отношения.

Водолей – большинство поездок, деловых и дружеских встреч могут разочаровать потерей временем и неоправданными ожиданиями. Воздержитесь от экстремальных развлечений, даже если наступление лета совсем вскружило голову. Велики риски различных происшествий. С пользой и комфортом вы можете провести время дома, занимаясь отложенными делами, а также устраивая семейный досуг. Удачны покупки, и многие из них можно сделать онлайн, не выходя из дома.

Рыбы – оказавшись во власти азарта и эмоций, вы рискуете бесконтрольно растратить немало денег. Покупки, инвестиции и развлечения могут поглощать новые суммы с ваших банковских счетов, создавая иллюзию успеха. Проявив силу воли, вы сможете остановить траты и сохранить часть сбережений. Проводы весны и встреча календарного лет скучными не окажутся, даже если вы не потратите много денег на развлечения. В компании друзей, родственников или любимого человека вы устроите непродолжительную, но увлекательную загородную поездку.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418620
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  