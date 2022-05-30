Спешка и суета могут вымотать. Гороскоп с 30 мая по 5 июня

Новолуние начинает неделю, которая насыщена различными астрологическими событиями. В понедельник, 30 мая, первые лунные сутки начнутся в 17 часов 52 минуты Бишкекского времени (14 часов 52 минуты Московского времени). Начинать неделю с важных дел не стоит. Спешка и суета могут вымотать, оказавшись не продуктивными.

Овен – почувствовав, что обсуждение вопроса затянулось, завершайте разговор, пока он не перерос в конфликт. Продолжая следовать за навязчивыми собеседниками, вы можете и не заметить, как они убедили вас что-либо купить, дать денег в займы или профинансировать совместное начинание, и всё это вам в убыток. Освободившись от эмоционального давления, вы благополучно распорядитесь своими деньгами и временем.

Телец – будет о чём поговорить с друзьями и родственниками, а потому позвоните им или устройте вечеринку в летнем кафе. В течение неторопливой беседы вы сможете разрешить важные вопросы, снизить тревожность. Признание в чувствах любимому человеку на стыке весны и лета не только запомнится, но и станет важной главой в отношениях. А вот откровенничать с руководством или поддерживать слухи опасно для карьеры и деловых отношений.

Близнецы – поделившись своими умозаключениями с давними знакомыми или коллегами, вы можете раскрыть важные секреты либо породить волну слухов, которые не лучшим образом отзовутся в будущем, навредив не только карьере, но и личным отношениям. Обходите стороной любителей посудачить, дабы сохранить свои нервы и здоровье. Возможно получение таинственных, но приятных подарков, и вскоре вы узнаете автора сюрприза, создавшего атмосферу романтики и праздника.

Рак – вступая в споры с влиятельными людьми и руководством, вы переоцените свои силы и недооцените их возможности. Путём ловких манипуляций, можете оказаться заложником собственной самонадеянности, что отдалит от желанной цели и получения необходимых документов. Поддержку вы встретите со стороны друзей, родственников и некоторых коллег. Они не станут заниматься нравоучениями, а поделятся ценными советами. Решение проблемной ситуации сблизит с одним из коллег, что станет началом служебного романа, если вы в поиске личного счастья.

Лев - воздержитесь от громогласных заявлений. Ваша прямолинейность спровоцирует конфликты с руководством, усложнит отношения с близкими людьми, что испортит планы на лето, став головной болью и причиной недомоганий. Мудрый подход позволит вам без лишнего шума решить важные вопросы с влиятельными людьми, а также пополнить казну. Обойдя стороной конфликты, вы благополучно получите документы, в том числе и одобренное заявление на отпуск.

Дева – понять, что выгодно покупать сейчас и куда инвестировать деньги, сложно, поскольку противоречивые советы могут сбивать столку, создавая ажиотаж и азарт. Постарайтесь сберечь деньги, дабы в более спокойной обстановке их удачно потратить. Полезные сообщения могут приходить издалека. Благодаря полученной информации вы расширите круг общения, а также преуспеете в учёбе. Предстоит встречать приятных гостей либо отправляться в первое этим летом романтическое приключение.

Весы – предложения деловых партнёров и некоторых влиятельных знакомых вскружат голову, но дальше слов дело может не пойти, что не только разочарует, но и создаст сложности в общении и карьере, поскольку, поменяв планы с учётом полученных предложений, вы окажетесь не у дел. Продолжайте начатую работу. Вы сможете получить хорошее вознаграждение. Удастся решить вопросы с финансированием, а также получением документов, но без посредников.

Скорпион – перегружая себя делами и всевозможными хлопотами, вы не только лишаетесь досуга в приятной компании, но и наносите вред своему здоровью. Кому-то выгодно взвалить на ваши плечи очередной груз забот, мотивируя значимостью и будущими перспективами, но всё это ловкая игра слов. Освободите время для досуга, свидания и летних путешествий. Яркие эмоции избавят вас от грустных размышлений и настроят на волну созидания.

Стрелец – увлекшись перспективой масштабных дел, вы рискуете распылить средства на различные инвестиции. Покупки и развлечения также могут усложнить финансовое положение, а потому не теряйте головы от полученных предложений и приглашений. Ещё всё лето впереди, и вы успеете насладиться его лучшими моментами. А пока продолжайте работать и наполнять казну для будущего летнего отдыха и обновления летнего гардероба.

Козерог – домочадцы и деловые партнёры настроены одержать верх как в давних спорах, так и новых, а потому, обсуждая важные темы, вы неожиданно столкнётесь с агрессивным давлением на вас, что сделает практически невозможным достижение удобных решений. Дорабатывайте свою стратегию и планы, пополняя багаж знаний, а также расширяя круг общений. Участие в деловых мероприятиях расширит ваши возможности, а развлекательный досуг улучшит личные отношения.

Водолей – большинство поездок, деловых и дружеских встреч могут разочаровать потерей временем и неоправданными ожиданиями. Воздержитесь от экстремальных развлечений, даже если наступление лета совсем вскружило голову. Велики риски различных происшествий. С пользой и комфортом вы можете провести время дома, занимаясь отложенными делами, а также устраивая семейный досуг. Удачны покупки, и многие из них можно сделать онлайн, не выходя из дома.

Рыбы – оказавшись во власти азарта и эмоций, вы рискуете бесконтрольно растратить немало денег. Покупки, инвестиции и развлечения могут поглощать новые суммы с ваших банковских счетов, создавая иллюзию успеха. Проявив силу воли, вы сможете остановить траты и сохранить часть сбережений. Проводы весны и встреча календарного лет скучными не окажутся, даже если вы не потратите много денег на развлечения. В компании друзей, родственников или любимого человека вы устроите непродолжительную, но увлекательную загородную поездку.

Астролог Андрей Рязанцев