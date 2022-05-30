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Бакинский "Технофест" удивил количеством посетителей

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- Бакыт Басарбек
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В столице Азербайджана Баку прошел аэрокосмический и технологический фестиваль "Технофест", организаторами которого являются Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Министерство промышленности и технологий Турецкой Республики и "Турецкая технологическая команда" - Фонд Т3 под руководством Сельджука Байрактара.

На мероприятии были представлены последние новинки вооружения Азербайджанской Республики, в том числе и известные всем беспилотники "Байрактар". Посетителям технофестиваля разрешалось подходить к военной технике и фотографироваться на ее фоне.

Также на выставке были выставлены аэрокосмические технологии, в том числе сконструированные и школьниками азербайджанских школ.

С первого же дня удивило количество посетителей мероприятия, много было именно молодежи, словно речь идет не о технофестивале, а о каком-то известном футбольном матче. Сразу же с утра образовалась огромная очередь из желающих посетить технофестиваль.

Во второй день "Технофест Азербайджан" было показано воздушное шоу с участием истребителей "Су-25" и "МиГ-29", а также военных вертолетов Военно-воздушных сил Азербайджана.

На третий день мероприятие посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, аэрокосмический фестиваль "Технофест" традиционно проводится в Турции с 2018-го года. В этом году фестиваль впервые проходит в азербайджанской столице.


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URL: https://www.vb.kg/418621
Теги:
Азербайджан, выставка, технологии
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