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Делегация из Москвы посетила Бишкекское троллейбусное управление

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- Алина Мамаева
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Заместитель председателя Международного объединения профсоюза работников по транспорту и дорожному хозяйству Татьяна Берденева посетила Бишкекское троллейбусное управление. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Она ознакомилась с деятельностью управления и провела встречу с сотрудниками.

Татьяна Берденева на встрече с начальником Бишкекского троллейбусного управления Талантом Капаровым и главой профсоюза Болотом Абдиевым подчеркнула, что российская Ассоциация транспортников готова тесно сотрудничать с троллейбусным управлением Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/418624
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, Бишкек, Кыргызстан
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