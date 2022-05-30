Делегация из Москвы посетила Бишкекское троллейбусное управление

Заместитель председателя Международного объединения профсоюза работников по транспорту и дорожному хозяйству Татьяна Берденева посетила Бишкекское троллейбусное управление. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Она ознакомилась с деятельностью управления и провела встречу с сотрудниками.

Татьяна Берденева на встрече с начальником Бишкекского троллейбусного управления Талантом Капаровым и главой профсоюза Болотом Абдиевым подчеркнула, что российская Ассоциация транспортников готова тесно сотрудничать с троллейбусным управлением Бишкека.