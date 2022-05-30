В КР на 17 процентов сократилось число заключенных договоров страхования

В I квартале 2022 года в финансовом секторе экономики республики осуществляли деятельность 14 страховых компаний. Их доходы по сравнению с январем-мартом 2021 года увеличились на 29,8 процента и составили 537,7 миллиона сомов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

При этом основной объем доходов (около 93 процентов от общей их суммы) получен за счет поступления страховых платежей.

Расходы страховых компаний за этот период увеличились в 1,5 раза и составили 497,2 миллиона сомов. При этом 44 процента от общей суммы расходов пришлось на затраты по выплате страховых взносов (премий), переданных в перестрахование и 22 процента - на расходы, связанные с ведением дел.

По итогам I квартала текущего года страховыми компаниями получено 40,5 миллиона сомов сальдированной прибыли, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 43,4 миллиона сомов меньше.

На 1 апреля 2022 года страховыми компаниями заключено около 61 тысячи договоров страхования, что на 17 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом из общего количества заключенных договоров 89 процентов пришлось на договора с физическими лицами. На долю добровольного страхования пришлось 67 процентов от общего числа заключенных договоров.

На 1 апреля 2022 года страховая сумма по заключенным договорам составила 273,7 миллиарда сомов, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 8 процентов. Наибольшее увеличение страховой суммы отмечалось по договорам добровольного страхования ответственности и личного страхования туризма.

В I квартале 2022 года поступило 498,3 миллиона сомов страховых взносов, что в 1,5 раза больше, чем в январе-марте предыдущего года.

С начала года отмечено около 2 тысяч страховых случаев, из которых около 56 процентов пришлось на добровольное личное медицинское страхование. В общей сумме страховых выплат 65 процентов пришлось на добровольное имущественное страхование и 15 процентов - личное медицинское страхование.