Арзыбек Кожошев стал министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК

Высший совет назначил нового члена коллегии ЕЭК от Кыргызстана – Арзыбека Орозбековича Кожошева на должность министра по энергетике и инфраструктуре вместо Темирбека Асанбекова, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Высший Евразийский экономический совет состоялся в пятницу, 27 мая, под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова, с участием глав государств Евразийского экономического союза – премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента России Владимира Путина, президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.