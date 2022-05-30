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Арзыбек Кожошев стал министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК

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- Канат Кожоев
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Высший совет назначил нового члена коллегии ЕЭК от Кыргызстана – Арзыбека Орозбековича Кожошева на должность министра по энергетике и инфраструктуре вместо Темирбека Асанбекова, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Высший Евразийский экономический совет состоялся в пятницу, 27 мая, под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова, с участием глав государств Евразийского экономического союза – премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента России Владимира Путина, президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.


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URL: https://www.vb.kg/418641
Теги:
Арзыбек Кожошев, ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
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