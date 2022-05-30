КНР посчитали виновной в нарушениях прав человека в странах "Пояса и пути"

16 мая в Берлине состоялась конференция "Инициатива "Пояс и путь" ("The Belt and Road Initiative(BRI)) и ее влияние на соблюдение прав человека вдоль Нового шелкового пути", на которой докладчики из научных кругов обсудили нарушения прав человека, происходящие в некоторых слаборазвитых странах, где Китай реализует инфраструктурные проекты в рамках BRI.

Конференция была организована Центром изучения БВСА Фонда "Мецената" (Берлин) совместно с д-р. Аня Михр из HVGP (Берлин) и д-р. Бриджит Вайффен из Открытого университета (Великобритания) и председатель исследовательского комитета IPSA. Конференция проходила в библиотеке фонда на Рунгештрассе, 17, Берлин. Конференция состояла из четырех сессий, на каждой из которых для обсуждения выступали по два докладчика.

После вступления д-ра Руперта Графа Штрахвица, основателя и директора Фонда "Мецената", д-ра Бригитты Вайффен и д-ра Ани Михр, началась первая дискуссия на тему "BRI и права человека в Евразии". Первым докладчиком была Катя Дринхаузен, руководитель программы "Политика и общество" в Институте Меркатора по изучению Китая (MERICS) в Берлине. В своем выступлении она подчеркнула разницу в трактовке термина "права человека" в Китае и на Западе. В то время как на Западе этот термин фокусируется на индивидуальных правах и развитии, Китай делает акцент на коллективном праве на развитие и безопасность. При этом Китай нарушает права человека не только своих граждан, но и граждан слаборазвитых стран, в которых Китай реализует проекты.

Д-р Удо Штайнбах, участник дискуссии, дополнил рассуждения о нарушении прав человека Китаем и связях в регионе, добавив в дискуссию точку зрения турецких евразийцев. Турция в силу своей общей истории и культуры с Центральной Азией проявляет глубокий интерес к деятельности в регионе с пантюркистскими националистами, добивающимися большего влияния в регионе, и процессом отчуждения от других государств, таких как США, ЕС и арабские страны. Методология схожа с политикой влияния Китая в регионе Центральной Азии через кредит BRI, не принимая во внимание вопрос прав человека. Дискуссия в основном была посвящена макро-перспективе турецкого прагматизма в отношении репрессий против уйгуров в Китае, а также степени присутствия ценностей в сделках по инвестициям и развитию.

Вторая панель, модератором которой выступил д-р Руперт Граф Штрахвиц, была посвящена теме "Гражданское общество и BRI" и началась с выступления д-ра Ани Кетельс, старшего консультанта по Китаю в Marianne Friese Consulting. Она обсудила процесс интернационализации китайских НПО и условия, в которых они работают, и пришла к выводу, что в Китае существует широкая типология НПО, но особенно их отношения с Коммунистической партией Китая (КПК), которые играют жизненно важную и ключевую роль в их деятельности и эффективности. В действительности, китайские НПО и аналитические центры контролируются КПК, чтобы продвигать повестку дня партии, не беспокоясь об обвинениях в нарушении прав человека.

В дополнение к этому представлению о влиянии КПК на гражданское общество и, далее, на отдельных людей, доктор Ральф Вебер, профессор европейских глобальных исследований Базельского университета, рассказал о том, как терминология, используемая китайцами в отношении BRI, привела к тому, что BRI обеспечивает инфраструктуру не только на земле, но и в наших головах. Дискуссия была очень оживленной, обсуждались такие темы, как нарративы, окружающие БРИ, риски задолженности и банкротства в некоторых странах, реализующих проекты БРИ на китайские деньги, их суверенитет под вопросом и сужение пространства, с которым сталкивается китайское гражданское общество.

На третьей дискуссии, модератором которой выступила доктор Бриджит Вайффен, обсуждалось влияние BRI на Европу. Она началась с выступления д-ра Мэтта Ферчена, старшего научного сотрудника Лейденского центра Азии и преподавателя Института региональных исследований Лейденского университета. Он обсудил развитие оценки и управления рисками в Китае в отношении их международных инвестиций, придя к выводу, что сложности внутри стран и некоторые неудачные сотрудничества сделали Китай более осторожным в отношении инвестиций, что привело к более тщательной оценке рисков и некоторым условиям, частично проинформированным подобной деятельностью других государств и акторов, таких как Всемирный банк.

С другой стороны, доктор Биргит Ветцель обсуждает участие ЕС в этом регионе, уделяя особое внимание первой и второй Центральноазиатской стратегии ЕС. Эти стратегии не сосредоточены, как BRI, на инфраструктуре, которая ведет к коррупции и нарушению прав человека в этих странах, а больше на управлении здравоохранением и образовании как факторах, ведущих к демократизации в регионе, что можно увидеть в одних странах больше, чем в других. В ходе дискуссии был критически рассмотрен вопрос о том, оказало ли участие ЕС влияние или, скорее, способствовало развитию элит и авторитарного руководства.

Четвертая панель, модератором которой был д-р Удо Штайнбах, началась с выступления д-ра Хорхе Хайне, профессора-исследователя Школы глобальных исследований имени Фредерика С. Парди Бостонского университета и бывшего посла Чили в Китае, России и Южной Африке, о глобальной реакции на BRI. Он рассказал о своем личном опыте латиноамериканской реакции на инициативу, которая привела к росту сотрудничества между Латинской Америкой и Китаем, несмотря на негативное мнение и влияние в Штатах о BRI.

После его рассказа д-р Виктория Акчурина, старший преподаватель Академии ОБСЕ, Бишкек, изложила точку зрения Центральной Азии на BRI. Она подробно остановилась на фундаментальной проблеме доверия, существующей на уровне общества и проявляющейся в недовольстве и протесте населения в отношении проектов BRI Китая в Центрально-Азиатском регионе, о том, как это создает дополнительную нагрузку на финансы стран. Она также рассказала об угрозе их суверенитету, которую представляет Китай как мощная военная сила с новой риторикой о том, что страны Центральной Азии стремятся вернуться в состав Китая. В ходе дискуссии обсуждались такие темы, как роль России и Турции в регионе по сравнению с Китаем и доверие, или его отсутствие, которым обладают различные акторы в регионе.