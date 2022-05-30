Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 89.00 - 90.00

КНР посчитали виновной в нарушениях прав человека в странах "Пояса и пути"

303  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

16 мая в Берлине состоялась конференция "Инициатива "Пояс и путь" ("The Belt and Road Initiative(BRI)) и ее влияние на соблюдение прав человека вдоль Нового шелкового пути", на которой докладчики из научных кругов обсудили нарушения прав человека, происходящие в некоторых слаборазвитых странах, где Китай реализует инфраструктурные проекты в рамках BRI.

Конференция была организована Центром изучения БВСА Фонда "Мецената" (Берлин) совместно с д-р. Аня Михр из HVGP (Берлин) и д-р. Бриджит Вайффен из Открытого университета (Великобритания) и председатель исследовательского комитета IPSA. Конференция проходила в библиотеке фонда на Рунгештрассе, 17, Берлин. Конференция состояла из четырех сессий, на каждой из которых для обсуждения выступали по два докладчика.

После вступления д-ра Руперта Графа Штрахвица, основателя и директора Фонда "Мецената", д-ра Бригитты Вайффен и д-ра Ани Михр, началась первая дискуссия на тему "BRI и права человека в Евразии". Первым докладчиком была Катя Дринхаузен, руководитель программы "Политика и общество" в Институте Меркатора по изучению Китая (MERICS) в Берлине. В своем выступлении она подчеркнула разницу в трактовке термина "права человека" в Китае и на Западе. В то время как на Западе этот термин фокусируется на индивидуальных правах и развитии, Китай делает акцент на коллективном праве на развитие и безопасность. При этом Китай нарушает права человека не только своих граждан, но и граждан слаборазвитых стран, в которых Китай реализует проекты.

Д-р Удо Штайнбах, участник дискуссии, дополнил рассуждения о нарушении прав человека Китаем и связях в регионе, добавив в дискуссию точку зрения турецких евразийцев. Турция в силу своей общей истории и культуры с Центральной Азией проявляет глубокий интерес к деятельности в регионе с пантюркистскими националистами, добивающимися большего влияния в регионе, и процессом отчуждения от других государств, таких как США, ЕС и арабские страны. Методология схожа с политикой влияния Китая в регионе Центральной Азии через кредит BRI, не принимая во внимание вопрос прав человека. Дискуссия в основном была посвящена макро-перспективе турецкого прагматизма в отношении репрессий против уйгуров в Китае, а также степени присутствия ценностей в сделках по инвестициям и развитию.

Вторая панель, модератором которой выступил д-р Руперт Граф Штрахвиц, была посвящена теме "Гражданское общество и BRI" и началась с выступления д-ра Ани Кетельс, старшего консультанта по Китаю в Marianne Friese Consulting. Она обсудила процесс интернационализации китайских НПО и условия, в которых они работают, и пришла к выводу, что в Китае существует широкая типология НПО, но особенно их отношения с Коммунистической партией Китая (КПК), которые играют жизненно важную и ключевую роль в их деятельности и эффективности. В действительности, китайские НПО и аналитические центры контролируются КПК, чтобы продвигать повестку дня партии, не беспокоясь об обвинениях в нарушении прав человека.

В дополнение к этому представлению о влиянии КПК на гражданское общество и, далее, на отдельных людей, доктор Ральф Вебер, профессор европейских глобальных исследований Базельского университета, рассказал о том, как терминология, используемая китайцами в отношении BRI, привела к тому, что BRI обеспечивает инфраструктуру не только на земле, но и в наших головах. Дискуссия была очень оживленной, обсуждались такие темы, как нарративы, окружающие БРИ, риски задолженности и банкротства в некоторых странах, реализующих проекты БРИ на китайские деньги, их суверенитет под вопросом и сужение пространства, с которым сталкивается китайское гражданское общество.

На третьей дискуссии, модератором которой выступила доктор Бриджит Вайффен, обсуждалось влияние BRI на Европу. Она началась с выступления д-ра Мэтта Ферчена, старшего научного сотрудника Лейденского центра Азии и преподавателя Института региональных исследований Лейденского университета. Он обсудил развитие оценки и управления рисками в Китае в отношении их международных инвестиций, придя к выводу, что сложности внутри стран и некоторые неудачные сотрудничества сделали Китай более осторожным в отношении инвестиций, что привело к более тщательной оценке рисков и некоторым условиям, частично проинформированным подобной деятельностью других государств и акторов, таких как Всемирный банк.

С другой стороны, доктор Биргит Ветцель обсуждает участие ЕС в этом регионе, уделяя особое внимание первой и второй Центральноазиатской стратегии ЕС. Эти стратегии не сосредоточены, как BRI, на инфраструктуре, которая ведет к коррупции и нарушению прав человека в этих странах, а больше на управлении здравоохранением и образовании как факторах, ведущих к демократизации в регионе, что можно увидеть в одних странах больше, чем в других. В ходе дискуссии был критически рассмотрен вопрос о том, оказало ли участие ЕС влияние или, скорее, способствовало развитию элит и авторитарного руководства.

Четвертая панель, модератором которой был д-р Удо Штайнбах, началась с выступления д-ра Хорхе Хайне, профессора-исследователя Школы глобальных исследований имени Фредерика С. Парди Бостонского университета и бывшего посла Чили в Китае, России и Южной Африке, о глобальной реакции на BRI. Он рассказал о своем личном опыте латиноамериканской реакции на инициативу, которая привела к росту сотрудничества между Латинской Америкой и Китаем, несмотря на негативное мнение и влияние в Штатах о BRI.

После его рассказа д-р Виктория Акчурина, старший преподаватель Академии ОБСЕ, Бишкек, изложила точку зрения Центральной Азии на BRI. Она подробно остановилась на фундаментальной проблеме доверия, существующей на уровне общества и проявляющейся в недовольстве и протесте населения в отношении проектов BRI Китая в Центрально-Азиатском регионе, о том, как это создает дополнительную нагрузку на финансы стран. Она также рассказала об угрозе их суверенитету, которую представляет Китай как мощная военная сила с новой риторикой о том, что страны Центральной Азии стремятся вернуться в состав Китая. В ходе дискуссии обсуждались такие темы, как роль России и Турции в регионе по сравнению с Китаем и доверие, или его отсутствие, которым обладают различные акторы в регионе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418645
Теги:
Китай, права человека
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  