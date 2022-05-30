Участники судебного процесса о развратных действиях 19 лет ждут приговора

До приговора ещё жить и жить: официально начавшийся в Бишкеке 19 лет назад судебный процесс, по сути, ещё и не начинался. В таких случаях бывалые обычно разводят руками: "А чего вы хотели? Это – Кыргызстан!".

6 июня 2003 года для рассмотрения по существу в суд поступило уголовное дело по обвинению некоего Т.Ж. в развратных действиях в отношении некой Ж.А. Случились эти самые развратные действия, по версии следствия, 18 февраля того же 2003 года.

Заседания суда неоднократно откладывались. Официальная причина – неявка потерпевшей. 27 июня суд выносит постановление о приостановлении производства по делу и организации розыска потерпевшей.

Пока искали потерпевшую, потерялся обвиняемый. 19 июля аж 2018 года судебное производство опять приостановлено, уголовное дело возвращено прокурору для организации розыска подсудимого.

За время поисков истёк срок давности привлечения Т.Ж. к уголовной ответственности, и прокурор ходатайствовал о прекращении дела.

Как только оно вновь оказалось в суде (районном Первомайском) – а было это в мае нынешнего года – судья попробовал в нём разобраться. Выяснил, что хоть материалы дела и были в своё время возвращены прокурору для обеспечения явки подсудимого, прокурор ровным счётом ничего для этого не сделал. Даже в розыск предполагаемого насильника не объявил. И никто на сегодняшний день не может с уверенностью сказать, где находится подсудимый, что с ним и возможно ли вообще его как-нибудь отыскать.

А между тем УПК гласит, что всякое уголовное разбирательство в суде первой инстанции проводится обязательно при непосредственном участии обвиняемого. Это в следующих инстанциях вполне можно обойтись и без него.

Вся "прелесть" законодательства в том, что не только судебный процесс запрещается проводить при отсутствии обвиняемого, но и уголовное дело в отношении его без его присутствия тоже прекратить нельзя. Одного прокурорского ходатайства мало, необходимо ещё и личное согласие подсудимого...

24 мая суд постановил: уголовное дело по обвинению Т.Ж. в совершении преступления, предусмотренного статьёй 133 УК КР в редакции 1997 года, возвратить прокурору Первомайского района города Бишкека для надлежащего исполнения постановления суда от 19 июля 2018 года в части обеспечения явки подсудимого.

Интересно, доживут ли участники процесса до его завершения?