В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже нескольких велосипедов

Оперативниками Октябрьского РУВД задержаны подозреваемые в совершении кражи велосипедов, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что 9 апреля 2022 года в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин К.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 9 на 10 апреля со двора одного из расположенных по улице Суеркулова домов похитили велосипед марки "Trinx" стоимостью 60 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Также, 22 апреля 2022 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в период времени с 20 по 22 апреля текущего, проникли в один из домов, расположенных по улице Суеркулова, откуда тайно похитили велосипед марки "GIANT" стоимостью 30 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

20 мая 2022 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Б.Е. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 19 на 20 мая текущего года из подъезда одного из многоэтажных домов в 12 микрорайоне столицы, и тайно похитили велосипед марки "Galaxy" стоимостью 15 тысяч сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

Данные все факты были зарегистрированы в ЕРП УВД Октябрьского района города Бишкек и возбуждены уголовные дела по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками ГОМ-3 УВД Октябрьского района, были установлены и задержаны подозреваемые В.А. 2004 года рождения, М.Т. 1998 года рождения и М.Р. 2001, которые были доставлены в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемые водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Кроме этого, установлена возможная причастность подозреваемых М.Т. и М.Р. к совершению 10 аналогичных фактов преступлений.