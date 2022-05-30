Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 89.00 - 90.00

"Владимир Путин не против строительства железной дороги КНР–КР-РУз

227  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров опроверг информацию, что Россия выступает против строительства железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекстан. Об этом он заявил в интервью информагентству "Кабар".

По словам главы государства, он с президентом России полчаса обсуждал эту тему.

"20 лет, как мы хотим построить эту дорогу, но дальше слов не идем. До этого никто не объяснял российской стороне, насколько необходима нам это дорога. Только недавно в Москве мы с Владимиром Путиным полчаса говорили по этой теме. В конце он понял нашу позицию и заверил, что ничего против строительства этой дороги не имеет. Бог даст, начнем уже в следующем году", - сказал он.

Президент высказал уверенность, что в случае строительства этой железной дороги Кыргызстан станет страной транзита.

"Кроме этого, появятся новые рабочие места. Также это может стать одним из источников финансирования наших внешних долгов", - добавил Садыр Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418655
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, железная дорога, строительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  