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В ФК "Алга" новый руководитель

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- Жан Алиев
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По распоряжению мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова новым руководителем легендарного футбольного клуба "Алга" стал Мирлан Айталы.

Он выпускник Кыргызско-Турецкого лицея "Себат". Получал степень бакалавра в Американском университете в Центральной Азии. Также проходил обучение в Лондоне LEICESTER COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES по специальности: управление бизнесом.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в АОЗТ "КООРТ", корреспондентом службы новостей и спортивным журналистом.

С 2005 по 2006 работал корреспондентом и ведущим службы новостей.

С мая 2018 года занимал должность исполнительного директора ЗАО "Пятый канал" и ведущего телепроектов "Борбор" и "Ойбугун".

"Алга" известный и сильный клуб Кыргызстана со времен СССР , которая постоянно участвовала в чемпионате СССР, проведя в общей сложности 27 сезонов в Первой и 16 сезонов во Второй лиге. "Алга" единственный кыргызский клуб, выигрывавший турнир во второй лиге и отыгравший больше одного сезона в первой лиге.

С 2008 по 2014 год, по совместительству работал в системе футбольного клуба "Фулхем", Лондон (Fulham FC).


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URL: https://www.vb.kg/418658
Теги:
спорт, футбол, Бишкек, Кыргызстан
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