Состоялся митинг-реквием посвященный 100-летию Даира Асанова

В Октябрьском районе состоялся митинг-реквием, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, генерала-майора Даира Асанова.

Вспомнить и отдать дань памяти пришли заместитель Министра обороны Алмазбек Карасартов, глава Октябрьского административного района Азамат Дороев, сын Героя советского Союза Дамир Асанов, председатель союза ветеранов вооруженных сил и тружеников тыла города Бишкек Мелис Бейшеев, а также ветераны и жители района.

Даир Асанович Асанов внес огромный вклад в воспитание подрастающего поколения, уделяя внимание учебному процессу, воспитательной работе. Под его руководством была создана хорошая учебно-материальная база: учебный корпус, спортивный зал, библиотека, лаборатории, клуб, бассейн, медицинский пункт и столовая.

Он был инициатором того, чтобы дети крестьян, чабанов по всей республике имели возможность учиться в РСШИ. Благодаря тому, что Даир Асанович Асанов собрал по всей республике лучших педагогов и воспитателей, имеющих огромный багаж знаний из РСШИ выпускались успешные воспитанники. В 1994 году РСШИ был переименован в Кыргызский национальный военный лицей имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова (КНВЛ).

С 1986 года в стенах РСШИ-КНВЛ получили образование более 3500 воспитанников, среди которых 14 воспитанников закончили с золотой и серебряной медалями.

Герой Советского Союза генерал-майор Даир Асанович Асанов в целях военно-патриотического воспитания молодого поколения свой патриотизм, преданность и любовь к Родине, воинский долг и опыт участия в Великой Отечественной войне. Воплотил в своих книгах "Военно-патриотическое воспитание молодежи", "Ради жизни на земле", "Святой долг и призвание командира".

Также в южной части Октябрьского района города Бишкек в честь Героя Советского Союза генерала-майора Даира Асанова назван парк имени Даира Асанова.

Память о нем хранится в сердцах миллионов соотечественников по всей республике. Для всех, кто верой и правдой служит Кыргызстану. Он был и остается подлинным образцом для подражания, учителем и наставником.