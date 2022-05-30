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Диетолог назвала уменьшающие аппетит продукты

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- Айжан Мамбеталиева
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Диетолог Елена Соломатина назвала огурцы, корицу, яйца, какао и кедровые орехи продуктами, уменьшающими аппетит. Ее рекомендации публикует "Вечерняя Москва".

Елена Соломатина отмечает, что чувство голода снижают овощи, богатые клетчаткой.

"Продукты, которые богаты водой и клетчаткой, притупляют аппетит. Например, огурцы. В них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению. Томаты, зеленые салаты, пекинская капуста, сельдерей должны быть в рационе тех, кто тщательно следит за своей фигурой", - сказала специалист.

По словам эксперта, гормон голода грелин вырабатывается в верхних отделах желудка, поэтому нужно что-то большое и желательно теплое. Овощной суп отлично утолит голод и надолго заставит забыть о еде. Например, овощной суп.

"В супе из овощей много воды, которая создает объем, а тепло успокаивает стенки желудка. Похудение на таких блюдах проходит максимально легко. Также рекомендую съесть вместе с супом кусочек цельнозернового хлеба из муки грубого помола. Это сочетание поможет надолго забыть о чувстве голода", - рассказала диетолог.


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URL: https://www.vb.kg/418663
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