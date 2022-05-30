31 мая в некоторых районах Бишкека не будет питьевой воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 31 мая с 9 часов до 21 часа в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.

Подача питьевой воды будет временно приостановлена из-за проведения ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Сельский".

Район отключения питьевой воды: ул. Анкара-Рухий Мурас–ВБЧК, мкр. Тунгуч (западная сторона) в том числе: детский сад №181 мкр. Тунгуч 21/1, ШС №73 мкр. Тунгуч, СШ №92 жилого массива "Рухий Мурас", а также в жилмассиве "44 га".

Мэрия столицы приносит свои извинения за созданные неудобства и просит население, организации своевременно запастись питьевой водой.