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МЧС предупреждает: На автодороге Каракол-Энильчек ожидается сход лавин

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает, что 30 и 31 мая, в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и горных районах республики возможны селевые явления.

В связи с выпавшими и ожидающимися осадками 30 и 31 мая в горных районах Кыргызстана и на автодороге Каракол-Энильчек 45-85 километр (перевал Чон-Ашуу) ожидается сход мокрых снежных лавин.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.


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URL: https://www.vb.kg/418671
Теги:
лавина, погода, сель, МЧС
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