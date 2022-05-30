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В Бишкеке состоится второй международный детский фестиваль "Наристе"

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- Айжан Мамбеталиева
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С 30 мая по 8 июня в Бишкеке состоится второй международный детский фольклорный фестиваль "Наристе".

В масштабном мероприятии примут участие представители из России, Казахстана, Монголии, а также детские фольклорные коллективы из 7-ми областей Кыргызстана.

Основной задачей Международного детского фольклорного фестиваля "Наристе" является сохранение и развитие традиционной народной культуры Кыргызстана, а также знакомство с народным творчеством других стран.

В рамках фестиваля красочным фейерверком пройдут выступления различных детских фольклорных танцевальных и инструментальных ансамблей как нашей республики, так и приглашенных стран.

Будут показаны мастер-классы, открытые уроки мира, проведены различные творческие встречи и вечера, научно-практические конференции, выставки народного прикладного искусства, презентации инновационных проектов в сфере культуры и прикладного творчества, экскурсии по историко-культурным объектам города, знакомство с озером Иссык-Куль и его историческими объектами.

На открытии фестиваля 31 мая большой зал Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова совместит на одной сцене яркие выступления коллективов из Казахстана, Монголии, субъектов Российской Федерации – Республики Алтай, Республики Тыва, города Санкт-Петербург, и конечно, широко представит Кыргызскую Республику.

В 2018 году с 25 апреля по 2 мая в Бишкеке был проведен первый международный детский фольклорный фестиваль "Наристе", который был приурочен к празднованию 140-летия со дня основания столицы Кыргызской Республики. В нём приняли участие представители шести стран: Венгрии, Индии, Италии, Казахстана, России и Турции, входящие в состав CIOFF и победители международных Дельфийских и Парадельфийских игр.


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URL: https://www.vb.kg/418672
Теги:
дети, фестиваль
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