Подписаны указы о приеме в гражданство и выходе из гражданства КР

Президент Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство Кыргызстана и о выходе из гражданства.

Из них два указа главы государства о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 492 человек (из них 382 – взрослые и 110 – дети), большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.

Также один указ президента о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 141 человека (из них 115 – взрослые и 26 – дети), всего ходатайства 633 человек (из них 497 – взрослые и 136 – дети).