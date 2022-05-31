В Горном Бадахшане отправлены в СИЗО более 10 гражданских активистов

В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана допрошены и отправлены в следственный изолятор более десяти членов "Комиссии 44", созданной в прошлом году в административном центре региона городе Хорог. В "Комиссию 44" (в медиа также используется название "группа-44") входят активисты гражданского общества области. Об этом сообщает "Озоди".

Официальные структуры Таджикистана не делали заявлений по этому поводу, но, по крайней мере, три источника "Озоди" в ГБАО подтвердили эту новость.

По словам источников, более десятка членов "Комиссии 44", в том числе юрист Фаромуз Иргашев, были вызваны в прокуратуру 28 мая и "после допроса о получении денег из-за границы" водворены в СИЗО.

Один из членов "Комиссии 44" на условиях анонимности сообщил, что "задержали около 13 человек, некоторые из них являются членами группы по расследованию ноябрьских событий [2021 года], и неизвестно, возбуждены ли против них дела".

Собеседник добавил, что ранее трудовые мигранты из Горного Бадахшана официально оказывали поддержку деятельности "Комиссии 44" и справедливому расследованию ноябрьских событий прошлого года, когда в ходе спецоперации таджикистанских силовиков и последовавших за ней протестов в Хороге погибли три человека.

"Но со стороны зарубежных организаций и стран никакой финансовой помощи не было. Помогали только мигранты, уроженцы Бадахшана. Люди хотели просто добиться справедливости, и на "Комиссию 44" была возложена эта миссия", - сказал он.

В "Комиссию 44" в основном входят активисты и представители гражданского общества ГБАО. Шестеро из них являются членами группы следователей Генеральной и военной прокуратур, которая расследует ноябрьские события в Хороге.

Ситуация в ГБАО остается напряженной с тех пор, как 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткалинского района ГБАО был убит местный житель Гулбиддин Зиёбеков. После происшествия на центральной площади Хорога собрались до несколько тысяч человек. Митинги продолжались четыре дня, еще двое человек погибли, 17 ранены. Требование собравшихся заключались в привлечении к ответственности виновных в гибели Зиёбекова, отставке нового главы области Алишера Мирзонабота, выводе военных из Хорога и восстановлении интернет-связи в области.

Члены "Комиссии 44" являются главными переговорщиками с властями. При их посредничестве завершилась четырехдневная акция протеста в Хороге, однако расследование убийства Зиёбекова и еще двух жертв ноябрьских событий продолжается по сей день.

Источник: Фергана