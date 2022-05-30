Железнодорожные пути на станции в Балыкчы не зарегистрированы

Проведенной транспортной прокуратурой проверкой исполнения законодательства о госсобственности установлено, что на территории Балыкчы в районе завода ЗАО "Иссык-Кульоблстройматериалы" и станции "Рыбачье" расположены

соединительные железнодорожные пути протяженностью 3800 метров, на которые в ГУ "Кадастр" и мэрией Балыкчы не были зарегистрированы собственники.

В связи с этим, актом прокурорского реагирования вышеуказанные железнодорожные пути общей стоимостью 75 миллионов 84 тысяч сомов приняты в собственность государства и переданы на баланс ГП "НК Кыргыз темир жолу".