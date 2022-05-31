В Кыргызстане модернизировали программное обеспечение для таможни

В Бишкеке вчера, 30 мая, в здании центрального аппарата Государственной таможенной службы при Министерстве финансов КР был проведен круглый стол для таможенных брокеров КР. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Ранее Ассоциация таможенных брокеров КР неоднократно озвучивала ряд имеющихся проблемных вопросов в части модернизаций и улучшения работы автоматизированного рабочего места "Брокер" (АРМ "Брокер").

Так, в ходе круглого стола презентованы внесенные изменения по модернизации программного обеспечения, которые были реализованы собственными силами ГТС. Таким образом, не были затрачены средства из государственного бюджета.

Эти улучшения затрагивают процесс формирования декларации на товары, формулы автоматического подсчета суммы причитающихся таможенных платежей и корректировку декларации на товары.

Внесенные изменения направлены на упрощение и оптимизацию деятельности таможенных представителей, предоставляющих услуги участникам внешнеэкономической деятельности, что, в свою очередь, ускоряет весь процесс таможенного оформления.