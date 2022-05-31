Как прошел первый Бишкекский туристический фестиваль

В Бишкеке в Карагачевой Роще состоялся I Бишкекский туристический фестиваль, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участниками стали 140 экспонентов и 5000 гостей из числа жителей и гостей столицы.
Фестиваль был поделен на несколько компонентов. Основными участниками стали представители туристических фирм, ремесленники, образовательные учреждения, этнические деревни и шоу-программы.
Помимо столичных туроператоров в фестивале приняли участие команды из Оша, Алая, Каракола, Нарына и других областей Кыргызстана.
Следующий фестиваль туризма запланирован на конец сентября 2022 года.