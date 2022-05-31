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Как прошел первый Бишкекский туристический фестиваль

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в Карагачевой Роще состоялся I Бишкекский туристический фестиваль, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Участниками стали 140 экспонентов и 5000 гостей из числа жителей и гостей столицы.

Фестиваль был поделен на несколько компонентов. Основными участниками стали представители туристических фирм, ремесленники, образовательные учреждения, этнические деревни и шоу-программы.

Помимо столичных туроператоров в фестивале приняли участие команды из Оша, Алая, Каракола, Нарына и других областей Кыргызстана.

Следующий фестиваль туризма запланирован на конец сентября 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/418690
Теги:
туризм, фестиваль, Бишкек
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