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Креативную экономику Кыргызстана обсудят на первом фестивале Go Viral

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- Айжан Мамбеталиева
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Креативную экономику Кыргызстана обсудят на первом региональном фестивале Go Viral в Бишкеке. Сообщество Go Viral в Центральной Азии, IWPR и посольство США в Кыргызстане приглашают энтузиастов и экспертов из секторов медиа, бизнеса, культуры и технологий принять участие в двухдневном инновационном фестивале Go Viral 2022.

Он пройдет с 10 по 11 июня в Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова.

Тема фестиваля в этом году - "Искать. Изобретать. Решать". Фестиваль Go Viral в Бишкеке посвящен креативной экономике. В партнерстве с Ассоциацией креативной индустрии мы хотим поговорить об условиях для развития креативной индустрии и предоставлении специального налогового режима будущему парку креативных индустрий.

Более 40 спикеров представят различные компании и организации на фестивале, включая Codify, IT Академию, Makers, "Экоферму", LuckySocks, Begreen, ManchoDevs, Growave, Creative Tart, анимационную студию "Tentek" и другие.

На фестивале выступят представители творческой индустрии: Эрнест Абдыжапаров, Нурзат Жээнбек кызы, Чынгыз Асаналиев, Виктория Юртаева, Татьяна Зеленская, Чолпон Тентиева и другие. Участников ждут живые выступления от Tamga, Jax 0214, Eazy, Aiko.

Брэндон Эндрюс, американский предприниматель, соучредитель стартапа Gauge, рекрутер для бизнес-шоу Shark Tank, старший консультант Values Partnerships примет участие в работе Go Viral. Он выступит с презентациями и проведет мастер-класс "Каких ошибок следует избегать при питчинге стартапа".

Все желающие смогут пройти серию мастер-классов по цифровому рисунку, разработать чат-бот, изучить основы языков программирования, научиться валять войлок, попробовать себя в роли гончарного мастера и многое другое.

Основными партнерами фестиваля выступают Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова, Ассоциация креативных индустрий Кыргызстана, KFC.

Международными и национальными спонсорами фестиваля Go Viral 2022 в Бишкеке являются Государственный инновационный центр, ЗАО "Шоро", "Тойбосс", КД "Куликовский", Keks.kg, РБДЮ имени Касымалы Баялинова, Американский информационно-ресурсный центр "Америка Борбору".

Go Viral – это площадка для обмена опытом, сообщество представителей медиа, бизнеса, культуры и технологий из стран Центральной Азии и ежегодный региональный фестиваль.

Начало в 13:00. Расписание фестиваля и регистрация доступны по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/418691
Теги:
фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
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