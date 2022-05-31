Погода
$ 82.22 - 83.22
€ 89.00 - 90.00

Фонд Сороса: Кыргызстанцы назвали Садыра Жапарова примером для подражания

707  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялась презентация и обсуждение отчета по гражданственности населения Кыргызстана. Исследование проводилось по инициативе "Ассоциации Смарт Жаран", Фонда "Сорос-Кыргызстан".

Отчет посвящен оценке уровня гражданских знаний, общественной активности, распространенности различных социально-политических воззрений и ценностей, а также потребности в гражданском образовании у населения Кыргызской Республики.

По сведениям организаторов, инициатива проведения исследования возникла как попытка непредвзятой оценки ситуации в гражданском обществе, использования методологии "теста на гражданственность", который был опробован в ряде постсоветских государств (Украина, Молдова, Беларусь).

В Кыргызстане респонденты назвали свои примеры для подражания/нравственного ориентира среди политиков, деятелей культуры и науки:

  1. Садыр Жапаров - 26,2 процента
  2. Камчыбек Ташиев - 14,7 процента
  3. Чынгыз Айтматов - 13,4 процента
  4. Айсулуу Тыныбекова - 5,1 процента
  5. Дастан Бекешев - 1,6 процента
  6. Курманжан Датка - 1 процент

Также исследование показало, что 79 процентов респондентов оценивают демократию как хороший способ управления страной. Однако 66 процентов молодежи не вовлечены в общественную жизнь.

Наиболее приоритетными правами кыргызстанцы отметили:

  1. право на бесплатную мед. помощь - 76 процентов;
  2. право на бесплатное образование - 59 процентов;
  3. право на соц. обеспечение - 33 процентов;
  4. право на личную свободу и неприкосновенность - 28 процентов.
  5. 26 процентов опрошенных участников испытывали сложность в понимании термина "светское государство". И лишь 3 процента респондентов отметили сохранение экологии как фактор оценки работы государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418692
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Чингиз Айтматов, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  