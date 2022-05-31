Фонд Сороса: Кыргызстанцы назвали Садыра Жапарова примером для подражания

В Бишкеке состоялась презентация и обсуждение отчета по гражданственности населения Кыргызстана. Исследование проводилось по инициативе "Ассоциации Смарт Жаран", Фонда "Сорос-Кыргызстан".

Отчет посвящен оценке уровня гражданских знаний, общественной активности, распространенности различных социально-политических воззрений и ценностей, а также потребности в гражданском образовании у населения Кыргызской Республики.

По сведениям организаторов, инициатива проведения исследования возникла как попытка непредвзятой оценки ситуации в гражданском обществе, использования методологии "теста на гражданственность", который был опробован в ряде постсоветских государств (Украина, Молдова, Беларусь).

В Кыргызстане респонденты назвали свои примеры для подражания/нравственного ориентира среди политиков, деятелей культуры и науки:

Садыр Жапаров - 26,2 процента Камчыбек Ташиев - 14,7 процента Чынгыз Айтматов - 13,4 процента Айсулуу Тыныбекова - 5,1 процента Дастан Бекешев - 1,6 процента Курманжан Датка - 1 процент

Также исследование показало, что 79 процентов респондентов оценивают демократию как хороший способ управления страной. Однако 66 процентов молодежи не вовлечены в общественную жизнь.

Наиболее приоритетными правами кыргызстанцы отметили: