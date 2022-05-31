Академик Суюнбаев просит обратить внимание на биолаборатории в Казахстане

В нашем регионе созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. Их основная задача - сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний.

В июне-июле 2020 года Кыргызстан испытал сильную по последствиям вспышку заболеваний. Автор этой статьи сам чуть не стал летальной жертвой этой вспышки. До сих пор среди людей упорно ходят слухи об искусственном характере распространения эпидемии и даже указывается возможный источник – американская биолаборатория, расположенная в Казахстане.

В этом плане деятельность американских биолабораторий в странах СНГ давно обращает на себя внимание. Биолаборатории США на постсоветском пространстве занимаются сбором биологических материалов и изучают специфику распространения вирусов.

Произошел широкий охват территорий стран СНГ и бывших советских республик сетью лабораторий. Только Украина получила более десяти таких центров. Есть еще другие центры и лаборатории в Казахстане, Армении, Азербайджане, и не все они находятся под полным и ответственным контролем национальных правительств.

В Алматы при Национальном научном центре особо опасных инфекций действуют Центральная референс-лаборатория и хранилище особо опасных инфекционных патогенов. Объект был построен на средства Минобороны США и имеет 3-й уровень биологической опасности.

В посёлке Гвардейском, что в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, на базе НИИ проблем биологической безопасности скоро, как известно, должны появиться ещё одна американская военно-биологическая лаборатория и подземное хранилище наиболее опасных штаммов заболеваний со всего мира. Объект имеет более высокий 4-й уровень опасности. А до границы с Кыргызстаном всего 80 км, до Бишкека – 100 км… Трудно понять, как это сочетается с членством в Организации Договора Коллективной Безопасности.

Может, это совпадение, но в Казахстане уровень заболеваемости ковидом был намного выше, чем в Кыргызстане. При том что уровень миграции выше у нас – за счет трудовых мигрантов.

Предпринимались попытки присоединить к "биопартнерству" Таджикистан, Узбекистан и Молдову, Кыргызстан. В 2011 году только усилиями общественности в Бишкеке предотвратили попытку разместить биолабораторию в Ботаническом саду столицы.

Соглашение по биолаборатории в Ботаническом саду прямо-таки копировало соглашение о размещении в аэропорту "Манас" американской авиабазы: безнаказанность канадцев гарантировалась. Правительство Канады было лишь прикрытием для некой третьей стороны, заинтересованной в строительстве в Кыргызстане этого опасного объекта...

"Подписать такое соглашение могло только слабое государство, не имеющее никакого представления о правах своих граждан, наплевавшее на их жизнь и здоровье".

Здесь напрашиваются аналогии с украинским государством. Украинскому политику, каким бы он сволочным вдруг ни был, в какой-то момент родину станет жалко. Поэтому подбирали таких, кому было бы не жалко.

Например, работы по созданию биологического и токсинного оружия на территории Украины настоящего патриота Украины не могут оставить равнодушным. Ведь ему и его детям там жить. А грузин или литовец поработал на Украине, да и вернулся к себе домой. Ему проще принимать решения по биолабораториям. Такая "элита" Украины была сформирована целенаправлено. Это люди, которым есть куда уехать.

Технология не новая. Когда после октябрьского переворота нужно было провести чудовищные эксперименты с советской Россией, набрали такой же интернационал: евреев, поляков, латышей, грузин. Закончилось это коллективизацией, раскулачиванием, голодом, репрессиями и ГУЛАГом.

То есть украинцев старались не выдвигать в силу предстоящей щекотливой антинациональной миссии "национальной элиты". Русских тоже старались не выдвигать – понятно почему. Поэтому, несмотря на национализм, пришлось сделать ставку на представителей других этносов. Например, Александр Квиташвили (Грузия), министр здравоохранения Украины. Его деятельность на Украине приходится как раз на 2008-2016 года. Конечно, не он один решал, но с чего бы его пригласили? На Украине своих руководителей здравоохранения не было?

Чтобы исключить опасные "случайности", надо создать под эгидой ООН или ШОС международный контрольный орган с широкими полномочиями, наподобие МАГАТЭ.

Академик РАЕН российской академии естественных наук Мурат Суюнбаев