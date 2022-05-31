Юных бишкекчан приглашают поучаствовать в массовом детском забеге

В Бишкеке 5 июня в парке Ынтымак состоится массовый детский забег, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что забег приурочен ко Дню защиты детей и будет проходить с 8:00 до 13:00. В нем примет участие 1000 детей с 2-16 лет.

Целью забега является приобщение детей к спорту и ведению здорового образа жизни.

В забеге могут принять участие все дети независимо от физической подготовки. Для участия необходимо пройти регистрацию онлайн на сайте: www.tonus.kg или офлайн по адресу: ул. Фрунзе №300/3, на рецепции "Change Fitness".

Все участники будут разделены по возрастным категориям и дистанциям, а именно:

дети от 2-5 лет побегут дистанцию 300 метров; дети от 6-8 лет – 500 метров; дети от 6-12 лет – 1 километр; дети от 13-16 лет – 3 километра.

Для обеспечения безопасности участников на месте мероприятия будет дежурить карета скорой помощи.

Взнос за одного ребенка составляет 700 сомов до 3-го июня, а в день выдачи стартовых пакетов 4-го июня регистрация составит 800 сомов. В эту сумму входят: рюкзак, в котором содержатся стартовый номерок и подарки от партнеров, а также памятная медаль в день старта на финишной линии.

"Количество мест ограничено и поэтому, регистрация может завершиться в любой момент", - сообщают организаторы.

Специально для всех участников и гостей будет организован большой стартовый городок, где будут все удобства для присутствующих. А также, с самого утра будет организована яркая шоу программа с выступлением танцоров и известных отечественных исполнителей. На месте детей будут развлекать аниматоры в формах супергероев, а в конце мероприятия всех детей и их сопровождающих ждут угощения и напитки от партнеров.