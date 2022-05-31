Погода
$ 82.22 - 83.22
€ 89.00 - 90.00

Юных бишкекчан приглашают поучаствовать в массовом детском забеге

157  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 5 июня в парке Ынтымак состоится массовый детский забег, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что забег приурочен ко Дню защиты детей и будет проходить с 8:00 до 13:00. В нем примет участие 1000 детей с 2-16 лет.

Целью забега является приобщение детей к спорту и ведению здорового образа жизни.

В забеге могут принять участие все дети независимо от физической подготовки. Для участия необходимо пройти регистрацию онлайн на сайте: www.tonus.kg или офлайн по адресу: ул. Фрунзе №300/3, на рецепции "Change Fitness".

Все участники будут разделены по возрастным категориям и дистанциям, а именно:

  1. дети от 2-5 лет побегут дистанцию 300 метров;
  2. дети от 6-8 лет – 500 метров;
  3. дети от 6-12 лет – 1 километр;
  4. дети от 13-16 лет – 3 километра.

Для обеспечения безопасности участников на месте мероприятия будет дежурить карета скорой помощи.

Взнос за одного ребенка составляет 700 сомов до 3-го июня, а в день выдачи стартовых пакетов 4-го июня регистрация составит 800 сомов. В эту сумму входят: рюкзак, в котором содержатся стартовый номерок и подарки от партнеров, а также памятная медаль в день старта на финишной линии.

"Количество мест ограничено и поэтому, регистрация может завершиться в любой момент", - сообщают организаторы.

Специально для всех участников и гостей будет организован большой стартовый городок, где будут все удобства для присутствующих. А также, с самого утра будет организована яркая шоу программа с выступлением танцоров и известных отечественных исполнителей. На месте детей будут развлекать аниматоры в формах супергероев, а в конце мероприятия всех детей и их сопровождающих ждут угощения и напитки от партнеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418695
Теги:
дети, Бишкек, забег
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  