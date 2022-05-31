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Домашняя аптечка. Какие лекарства должны быть в каждой семье

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня в нашей рубрике "Хроники Cкорой помощи" врачи поделились советами о том, какие лекарства всегда необходимо иметь в домашней аптечке.

Кстати, тема для публикации появилась неспроста, однажды бригаду "скорой" вызвал мужчина с жалобами на головную боль. На месте при осмотре пациента оказалось, что тридцатилетний мужчина не имел дома никаких таблеток, а идти в аптеку за лекарством ему было лень. Врачи были удивлены, что в доме не нашлось ни одного анальгетика.

Или же бывает и так, что домашняя аптечка похожа на склад ненужных лекарств. В нее попадают и надолго остаются препараты, которые когда-то назначал врач для лечения определенной болезни. А найти самое необходимое средство первой помощи в ней не получается. Поэтому к составлению домашней аптечки необходимо подходить обдуманно, учитывая рекомендации врачей и состав семьи.

Сотрудники Центра экстренной медицины дали рекомендации, которым надо следовать при составлении домашней аптечки.

К слову, ассортимент препаратов довольно велик, но врачи рекомендуют самые простые средства, которые всегда можно приобрести в любой аптеке. Обязательно нужно учитывать и тот факт, что перед применением любого препарата необходимо консультация специалиста и ознакомление с инструкцией по применению.

"Первое, что хотелось бы сказать - не принимать аспирин без контроля, особенно людям, страдающими проблемами желудочно-кишечного тракта! Аспирин по мировой статистике является лидером побочных действий, начиная от аллергических реакций и заканчивая язвами и кровотечениями (помню был вызов, болит живот. Пациент страдал язвой желудка. Прочитал в Интернете, что аспирин разжижает кровь (да, это верно, но нужно знать дозировку) и бесконтрольно и в большом количестве начал его принимать. В итоге вызвал приступ гастрита)", - говорит Владислав Кунц.

"Из жаропонижающих для домашней аптечки подойдут парацетамол, ибупрофен. И температуру снижать не ниже 38.5 С. Исключения составляют дети, страдающие фибрильными судорогами и эпилепсией. Для детей лучше парацетамол и ибупрофен иметь в жидкой форме, для маленьких детей в свечах (цефикон). Для взрослых в таблетках. И, конечно, дома необходим градусник. Особенно в тех семьях, где есть дети", - добавляет Антон Середа.

Из спазмолитиков нужно иметь в аптечке но-шпу, она поможет при спазмах кишечника, болях при гастритах, а также при гинекологических.

Также в сезон аллергий врачи советуют иметь при себе противоаллергические препараты, такие как лоратадин или кларитин, супрастин.

Также необходимо всегда держать дома препараты, которые применяются в лечение хронических заболеваний. К примеру, тем кто страдает гипертонией - гипотензивные, людям с сахарным диабетом - инсулин и другие сахароснижающие препараты, а также глюкометр и тест-полоски для него.

Также врачи "скорой" добавляют, что от некачественной еды, к сожалению, никто не застрахован, поэтому неплохо иметь под рукой активированный уголь, смекту, регидрон, энтеросгель, лоперамид, метоклопрамид или церукал (запивать его небольшим количеством воды, дабы не вызвать рвоту). Смекта и энтеросгель всасывают в себя из желудка токсин (тот которым отравился человек) и выводят его из организма. Регидрон принимают при потере жидкости, вызванной рвотой и диареей. Лоперамид тоже противодиарейное средство.

Метоклопрамид или церукал противорвотные препараты

Кроме того, в каждой аптечке необходимы антисептические препараты, такие как зеленка, хлоргексидин или мирамистин. Они будут незаменимы при порезах, ссадинах и ранах.

"На наш взгляд, валерьянка должна быть в любой семье. Так как сейчас нас везде окружат стрессы. На работе, на улице, дома, да и вообще во всем мире. Экстренно можно принять столовую ложку настойки валерьяны и запить ее половиной стакана воды, что бы не было привкуса. Но нужно понимать, что настойка на спирту, и людям, которые за рулем, лучше выпить 2-3 таблетки валерьяны. При потери сознания можно и нужно использовать нашатырный спирт. Смочить им ватку, бинт или любую другую ткань и дать им подышать", - говорит Владислав Кунц.

Медики добавляют, что при ожогах лучше всего помогает спрей пантенол. Он эффективно охлаждает место ожога и снижает боль, но предварительно нужно охладить место ожога под холодной проточной водой 10-15 минут. Также врачи рекомендуют заморозить воду в пакете или в специальных формах для льда. Такие подручные средства могут пригодиться при ушибах и растяжениях.

Также в каждой аптечке необходимо иметь несколько бинтов. Не прикладывать к ране вату, она оставляет в самой ране волокна, и может произойти заражение, что приведет к гораздо большему заживлению и дискомфорту.

"Но самое главное, хотелось бы сказать, что любой препарат, употребляемый перорально (через рот), начинает действовать от получаса до часа. Поэтому не надо, пожалуйста, принимать таблетки, как чипсы, через каждые 5-10 минут. Это может вызвать неприятные побочные эффекты", - заключают врачи.


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URL: https://www.vb.kg/418700
Теги:
лекарства, Бишкек, Кыргызстан, медицина, медики, врачи, аптека, скорая помощь
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