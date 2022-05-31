"Много было сделано". Директор школы-гимназии № 6 подвела итоги года

Позади еще один учебный год. Год труда, мечтаний, забот, со своими маленькими и большими победами. Впереди итоговая государственная аттестация и вручение документов об образовании. Это значимые события в жизни и школьников, переходящих в следующий класс или уходящих в большую жизнь, и их педагогов. Это также подведение итогов кропотливой и нелегкой работы всех участников образовательного процесса во имя будущего.

Школьная суета последних учебных дней знакома всем, но в каждой школе она своя, особая. Каждый педагог и руководитель школы анализируют, что сделано, и планирует, что предстоит еще сделать.

Подводят итоги учебного года и в Авторском учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии № 6 им. И.В. Панфилова. Об этом рассказывает ее директор Айгуль Усубакунова.

- Айгуль Ильясовна, вашей школе в октябре прошлого года исполнилось 85 лет. Это большое событие, говорящее о том, что у школы богатейшая история, огромный накопленный опыт, немалые заслуги перед страной и обществом….

- Скажу без ложной скромности, что наша школа-гимназия – одна из лучших инновационных школ республики. Она входит в десятку лучших школ города Бишкека. Обучение ведется в соответствии с утвержденным учебным планом реализации инновационных программ обучения, всестороннего культурно-эстетического и физического воспитания учащихся, реализует общеобразовательные учебные программы начального общего и основного общего и среднего общего образования в соответствии со склонностями и способностями учащихся.

- Да, шестая, как ее называют в городе, построена еще в далекие советские времена и в общем-то не очень внешне отличается от своих ровесниц. Но попасть в нее очень много желающих, и вы не отказываете никому?

- Да, школа переполнена. Здание школы рассчитано на 620 посадочных мест, а фактически обучаются в ней в три раза больше - 2 200 детей. 60 класс-комплектов, в классах по 45 человек, и это, конечно, большая нагрузка для преподавателей. Да и детям тоже трудно. Тем не менее мы работаем, понимая всю ответственность за воспитание и обучение подрастающего поколения, решаем поставленные цели и задачи в соответствии с государственными стандартами образования и Законом КР "Об образовании".

- Чем заняты ребята в учебное и во внеучебное время в школьных стенах?

- Для школ-гимназий за основу берется базисный учебный план общеобразовательных школ с сохранением гимназического компонента и предметов по выбору, которые реализуются через кружковую работу, чтение лекций, циклов, курсов.

Гимназический компонент реализуется с 5-го класса, профильное обучение - 10-11 класс.

Школа оказывает и дополнительные образовательные услуги, в т. ч. и платные, учащимся в углубленном изучении отдельных предметов сверх базисного учебного плана, не превышая допустимую предельную недельную нагрузку.

Огромное внимание уделяется развитию детей. В школе есть система дополнительного образования, которая представлена 36 постоянно функционирующими кружками с большим охватом учащихся всех возрастов. Это три хореографических клуба, кружок "Маугли", вокально-инструментальный ансамбль "Арно", ансамбль комузистов, театры на русском, кыргызском, английском и французском языках. Кроме этого, в школе изучается корейский и китайский языки, что особенно интересно детям, которые видят свое будущее, связанное с этими странами.

Кроме того, школа участвует во всех конкурсах, олимпиадах и проектах, проводимых городским управлением образования. Участие в олимпиадах по учебным предметам - это показатель качества образования. В районном туре олимпиады школа заняла 9 призовых мест. В городском туре – 6 призовых мест. Мы с успехом прошли и республиканский тур. В нем наш ученик занял 2-е место по английскому языку.

Ребята активно участвуют в международных олимпиадах, что дает им возможность поступления в зарубежные вузы, куда уже получено немало приглашений на учебу.

Также были исследовательские проекты, четыре проекта заняли призовые места: в старшей школе одно 1-е место, одно 2-е место и два 3-х места. С проектом "Как колосок хлебом стал" учащиеся 1-4 классов заняли первое место.

Активно участвуем и в других конкурсных проектах. Например, мэрия города объявила конкурс проектов по улучшению города Бишкек, один из которых касался реки Аламедин. Ребята предложили поверх потока создать аллею Славы, поскольку, как отметили дети, нам есть кем гордиться: артистами, писателями, композиторами, художниками.

Работа в школе ведется огромная. Если педагог заинтересован сам, то он сможет заинтересовать и ребят. Сейчас в школу пришло много молодых учителей, которые влили свежую струю в весь учебно-воспитательный процесс. Под их руководством на днях прошел танцевальный конкурс в хореографическом училище, где на отчетном концерте дети показали свое актерское мастерство. Кроме того, ведется военно-патриотическая работа и постоянная тема – тема Великой Отечественной войны. Недавно на базе школы прошел слет школ- панфиловцев. На митинге у памятника И. В. Панфилову были гости из российского посольства, которые поблагодарили ребят за память и уважение к их дедам и прадедам. Ребята из школьного парламента и ученики-волонтеры ходили к ветеранам, привозили их в школу, встречали и провожали.

Ваша школа располагается в одном из красивейших уголков Бишкека – на бульваре Эркиндик, который утопает в зелени, всегда ухожен и наряден. Ваши ребята как-то ценят эту особенность, стараются поддерживать и школьную территорию в таком же ключе?

- Наши ученики гордятся своей школой, о чем говорит их экологический проект по улучшению пришкольного участка. И они его уже реализуют. Шесть прекрасных клумб, засаженных ухоженными цветами, являются их гордостью. Заботливо ухаживают они и за деревьями вокруг школы, знают все названия цветов и кустарников. Гости школы неизменно отмечают, что у нас чистота, ухоженный пришкольный участок. Мы единственная школа, где есть городок ПДД, экологический кабинет во дворе школы. Все это стало возможным благодаря мэрии г. Бишкек, депутатам городского Кенеша, нашему акиму Первомайского района и родителям. Хочется, пользуясь случаем, их всех поблагодарить за содействие. Очень популярны у нас проекты мэрии по сохранению экологии города. Дети по собственной инициативе участвуют экологические субботники.

Заканчивается учебный год, насыщенный большими и малыми делами. Что бы вы пожелали себе, своему коллективу, ученикам и выпускникам школы?

Много было сделано и немало еще предстоит сделать. Прежде всего хочу пожелать, чтобы к 1 сентября завершилось строительство пристройки к школе, а это спортивный и актовый залы и 15 учебных кабинетов, что поможет разгрузить старое здание и вести обучение в более комфортных условиях.

Знаю, что педагоги и ребята устали за год. Но они не перестали от этого мечтать, у каждого человека, маленького и взрослого, есть мечты. Желаю, чтоб они исполнились.

В новом учебном году всем коллегам пожелаю успехов в труде. Без успешности школам не выжить. А ученикам –выпускникам хочется пожелать осуществления их планов, чтобы они никогда не забывали свою школу и учителей.