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Бишкек криминальный: Отомстила... машине

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- Ольга Новгородцева
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В ту мартовскую ночь некий бишкекчанин не мог уснуть. Вернее, засыпал – и тут же опять просыпался, чтобы выглянуть в окно и проверить, на месте ли машина и всё ли с ней в порядке. Накануне поставил он авто не на привычном месте (привычное было занято незнакомым джипом). Вот и переживал...

Примерно в три часа ночи, в очередной раз выглянув в окно, он увидел около того незнакомого джипа женщину. Одета она была в тёмную куртку, а в руке держала пакет. Несколько секунд незнакомая женщина трясла этим пакетом над незнакомым автомобилем, разбрызгивая какую-то жидкость, а потом вдруг ненадолго подняла голову – и бдительный автовладелец тут же узнал в ней жену своего соседа. Да и воспламенившийся внедорожник теперь показался ему знакомым: на таком ездил тот самый сосед, чья жена под покровом ночи совершила своё чёрное дело.

Машина вспыхнула как спичка, соседская жена убежала дворами, а невольному свидетелю ничего не оставалось, как позвонить в пожарную службу.

В этот же момент хозяин вспыхнувшего джипа (а по совместительству – сосед свидетеля) проснулся от завывания сработавшей сигнализации. Высунувшись в окно, увидел кошмарную для любого автолюбителя картину – свой полыхающий джип. Огонь распространялся от капота с такой скоростью, что сомнений не оставалось: восстановлению машина не подлежит. Ещё чуть-чуть – и выгорит дотла...

Рядом с тем, что осталось от автомобиля, нашли канистру с горючей жидкостью. С отпечатками пальцев злоумышленницы. Но потерпевшему и без этих улик было всё предельно ясно.

Отвечая на вопросы подъехавших сотрудников милиции, потерпевший гражданин Матвеев (полные анкетные данные не указываем по этическим соображениям), не задумываясь, обвинил в поджоге свою жену. Точнее, бывшую жену: Матвеевы развелись и в то время как раз находились в состоянии раздела имущества. Из-за чего развелись? Жена вроде бы постоянно ревновала Матвеева, устраивала жуткие скандалы, которые обоим в конце концов надоели.

Почему потерпевший был так уверен, что поджигательница – именно экс-супруга? Потому что годом раньше она из ревности уже повредила его автомобиль, разбив кирпичом лобовое стекло...

На днях Верховный суд КР поставил точку в этом уголовном деле, утвердив приговор Бишкекского городского суда от 21 декабря прошлого года. 43-летняя Лия Матвеева признана виновной в умышленной порче чужого имущества. Наказание ей не назначено. Только материальный ущерб в пользу бывшего мужа с неё взыскали в размере двух миллионов сомов (именно столько по документам стоил уничтоженный джип).


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URL: https://www.vb.kg/418705
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, криминал
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