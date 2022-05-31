В Бишкеке состоялся конкурс красоты и талантов "Любимые создания"

Вчера, 30 мая, в одном из столичных состоялся конкурс красоты и таланта, участницами которого стали женщины с инвалидностью, пользующиеся инвалидной коляской. Об этом vb.kg рассказал медиаэксперт Центра солидарности, советник омбудсмена по правам людей с инвалидностью, блогер Аскар Турдугулов.

"Это моя давняя мечта. Я 5 лет шла к этому. Хотелось, чтобы самые сильные женщины смогли принять участие в этом замечательном конкурсе и показали всей стране, что мы есть и мы тоже можем чего-то достигать. Каждая девушка, которая сегодня принимает участие, уже является победительницей жизни" - сообщила организатор конкурса красоты и таланта Гульзана Джаркынбаева, председатель общественного фонда "Мы есть - Мы вместе".

В конкурсе приняли участие 11 участниц. Конкурсантки рассказывали о себе и демонстрировали свои хобби.

В итоге, первое место заняла Сейил Сатыкулова, а Гран-при удостоилась 23-летняя Сыргайым Абдимитал кызы. Победительницы получили денежные призы и множество призов от спонсоров.

На мероприятие были приглашены гражданские активисты, руководители фондов, блогеры и известные певцы народной эстрады.

"Конкурс красоты и таланта "Любимые создания" планируется проводить ежегодно. Данное мероприятие имеет социально значимую, культурную важность, которая формирует позитивное отношение к людям с инвалидностью" - заключила Гульзана Джаркынбаева.