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В КР с 1 июля энергетические напитки будут облагаться акцизным налогом

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане с 1 июля тонизирующие (энергетические) напитки будут облагаться акцизным налогом, сообщает пресс-служба ГНС.

Государственная налоговая служба напоминает, что с 1 июля 2021 года производство и импорт на территорию Кыргызской Республики тонизирующих (энергетических) безалкогольных напитков, классифицируемые в товарной позиции ТН ВЭД 2202, подлежат обложению акцизным налогом.

Ставка акциза в соответствии постановлением кабинета министров КР от 22 февраля 2022 года № 94 составит 10 сом за 1 литр.

Тонизирующими безалкогольными напитками являются безалкогольные напитки специального назначения – тонизирующие, в том числе энергетические, содержащие кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм, согласно Закону КР "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков".


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URL: https://www.vb.kg/418708
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан, акциз
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