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В Шотландии за миллион фунтов продали самую большую бутылку виски в мире

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- Жан Алиев
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В Эдинбурге на аукционе Lyon & Turnbull за 1,1 миллиона фунтов стерлингов продали самую большую бутылку виски в мире. Ее высота - около 180 сантиметров, а объем - 311 литров. Об этом сообщает Metro. Покупатель односолодового скотча Macallan 32-летней выдержки пожелал остаться анонимным, пишет Metro.

У бутылки есть собственное название - "Неустрашимая". Оно посвящено достижениям 11 исследователей и новаторов, их портреты есть на этикетке. Автор проекта - инвестор Дэниел Монк. Он создал его в честь покойного отца.


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URL: https://www.vb.kg/418711
Теги:
новости мира, в мире
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