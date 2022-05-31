В мире зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

В Нигерии зафиксировали первый за последнюю вспышку оспы обезьян летальный исход. Об этом сообщает государственный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

Погибшим оказался 40-летний зараженный с сопутствующими заболеваниями. Пациент принимал подавляющие иммунитет препараты, которые, прежде всего, используются при трансплантации органов и тканей.

Всего с начала года в Нигерии выявили 21 случай заражения обезьяньей оспой. Медики не обнаружили "какого-либо нового или необычного способа передачи вируса", а также изменений в его клинических проявлениях.

Последняя вспышка обезьяньей оспы началась в мае 2022 года. Вирус уже проник более чем в 20 стран. Медики отмечали, что значительная доля заболевших приходится на геев и бисексуалов. Среди симптомов инфекции - сыпь, головная боль, высокая температура, сильная слабость. Вакцины от обезьяньей оспы нет, для профилактики применяется вакцина от натуральной оспы.