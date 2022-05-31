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В Грузии сотрудники заводов "Боржоми" объявили забастовку

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- Наталья Крайнова
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Около 800 сотрудников компании по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили на двух заводах в Грузии бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все сотрудники обоих заводов - около 800 человек - начали забастовку, ожидая ответа от администрации компании. Их требования прежние", - сообщает телекомпания.

Ранее "Объединение профсоюзов Грузии" сообщило, что с 31 мая стартует бессрочная забастовка сотрудников компании "Боржоми". Они требуют возвращения на прежние рабочие места 50 незаконно, по их мнению, уволенных коллег, начисления заработной платы, возвращения к прежним условиям труда, увеличения заработной платы на 25%, исключения шантажа, угроз и принуждения путем увольнения и привлечения к ответственности людей, а также заключения коллективного договора.

Компания "Боржоми" с 29 апреля приостановила производство на обоих заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Российская "Альфа-Групп" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман находится под западными санкциями.


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URL: https://www.vb.kg/418715
Теги:
вода, Грузия, забастовка
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