Мозг обрабатывает неприятные запахи быстрее, чем приятные

Японские ученые исследовали установили, что скорость обработки запахов зависит от их качества: быстрее всего мозг воспринимает неприятные запахи, больше времени ему требуется на приятные, а также на узнавание запаха. Об этом сообщает портал naked-science со ссылкой на исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ученые из Токийского университета (Япония) выяснили, в какой момент наш мозг воспринимает и обрабатывает информацию о различных запахах.

Ученые разработали специальное устройство, которое точно передавало запах в носовую полость человека. Участники эксперимента оценивали свойства десяти различных запахов, в то время как сигналы их мозга записывались с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Полученные данные исследователи обрабатывали с помощью методов машинного обучения, которые позволили впервые с беспрецедентным пространственным и временным разрешением увидеть, когда и где мозг обрабатывает различные запахи.

Первые сигналы на ЭЭГ появились уже через 100 миллисекунд после "предъявления" запаха. Таким образом, информация о нем передается в мозг крайне быстро. Мозг выявлял запахи еще до того, как испытуемый сознательно воспринимал их, что происходило только через несколько сотен миллисекунд.

При этом распознавание приятных запахов, например цветовых или фруктовых, происходило только через 500 миллисекунд - примерно в то же время, когда испытуемый понимал, какой именно запах ему предъявлен. Через 600-850 миллисекунд после появления запаха становились активны области мозга, участвующие в эмоциональной и семантической обработке, а также памяти.

По мнению ученых, раннее восприятие неприятных запахов могло возникнуть в процессе эволюции как система раннего предупреждения о потенциальных опасностях. Нарушения восприятия запахов могут быть ранним симптомом нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера, поэтому изучение нейробиологических основ обработки запахов поможет лучше понять эти нарушения и найти новые пути их своевременной диагностики.