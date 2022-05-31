ВОЗ в Кыргызстане продолжит работать по пяти направлениям

Заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова встретилась с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КР Назирой Артыковой, сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе встречи замминистра Кемелова поблагодарила Назиру Артыкову за оказание существенной помощи КР в секторе здравоохранения, а также содействие в борьбе против COVID-19.

Стороны обсудили основные приоритетные направления в области здравоохранения в Кыргызстане в рамках Двухгодичного Соглашения о сотрудничестве Министерства здравоохранения и Европейского регионального бюро ВОЗ на 2022-2023 гг., а также реализацию проектной деятельности, которая осуществляется по 5 направлениям: инфекционные и неинфекционные заболевания, укрепление здоровья, система здравоохранения, ответные меры к пандемии, в том числе эпидемиологический надзор.

Динара Кемелова обратилась с просьбой рассмотреть возможность расширения проектной деятельности ВОЗ в стране, оказания помощи уязвимым слоям населения, в том числе детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, включая онкологические, а также укрепления потенциала медицинских учреждений и оснащения медицинскими оборудованиями больниц, находящихся в регионах страны.

В заключение стороны подтвердили готовность продолжать дальнейшее плодотворное сотрудничество.