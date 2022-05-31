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В Кыргызстане задержали незаконных собирателей редкого растения

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане задержали браконьеров незаконно выкапывающих корни растения эндик (арнебия), которое относится к исчезающим видам растений и занесено в Красную книгу.

Как сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, 27 мая государственными инспекторами в Ак-Талинском районе на пастбище Сары-Ой, во время выкапывания корней растения арнебия задержаны жители с. Баетов Т.Э.А., 1969 г.р. и А.у.Б. 2000 г.р. При обыске у первого нарушителя обнаружены около 15 кг., у второго 20 кг. корней эндик.

А также на перевале Мельс задержан житель села Угут Ак-Талинского района К.Б.Ш.1998 г.р., при нем обнаружено около 4-5 кг корней.

На месте был составлен протокол о нарушении каждому нарушителю и наложен штраф в размере 5 500 сомов, в общей сложности на 16 500 сомов.

Справка

Арнебия – лекарственное растение азиатских и северноафриканских трав (семейство Boraginaceae), имеющих чередующиеся листья и желтые или фиолетовые цветы, которые меняют цвет по возрасту. Страна происхождения: Кыргызстан, Центральная Азия. 2 500-3 000 метров над уровнем моря. Корень содержит шиконин. Кыргызское название арнебии - эндик.


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URL: https://www.vb.kg/418722
Теги:
Минприродресурсов, пастбища, экология, браконьерство, Кыргызстан
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